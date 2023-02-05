Komşu hayrını görsün!

Transfer yasağı geldikten sonra sözleşmesi devam eden oyuncularla yeni mukavele yaparak sezona başlayan Yeni Malatyaspor’un kadrosundaki en yaşlı ikinci futbolcusu Yakup Alkan, alacaklarını gerekçe göstererek Rizespor maçı öncesi takımdan ayrıldı. Taraftarın beğenmemesine rağmen ligin ikinci yarısında Yılmaz Vural’ın ısrarla on birde şans vererek sahip çıktığı Yakup’un gidişi kendisine sahip çıkan Vural’ı ise sinirlendirdi. Rize maçı sonrası ayrılığı duyuran Yılmaz Vural, Yakup’un bu hareketini saygısızlık olarak nitelendirdi.

Yeni Malatyaspor’a transfer olmadan önce kariyerinde 2. Lig ve 3. Lig dışında lig tecrübesi bulunmayan 31 yaşındaki Yakup Alkan, sarı kırmızılı kulüp sayesinde bu sezon 1. Lig’de 14 kez forma giydi. Transfer yasağı nedeniyle sarı kırmızılıların zorunlu olarak kadrosunda tuttuğu Alkan, 31 Ağustos 2015 tarihinde o dönem 3. Lig’de bulunan Tuzlaspor’dan transfer oldu. Yeni Malatyaspor’a 22 yaşındayken gelen Yakup Alkan 2015-2016 sezonunda 1. Lig’de 6 maçta sonradan oyuna girdi ancak beklentileri karşılayamadığı için 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor’a kiralandı ve İzmir ekibinde sadece 2 kez forma şansı bulabildi. Yakup, sonraki 8 sezonda Yeni Malatyaspor ile sürekli anlamsız şekilde sözleşme yenileyerek alt liglere kiralık olarak gönderildi.

Yakup Alkan’ın, 8 Şubat’ta sona erecek devre arası transfer sezonu öncesi Elazığspor ile görüştüğü ve yarım sezon için 1 milyon 500 bin lira istediği iddia edildi. Bu talep karşısında şoka uğrayan Elazığspor oyuncunun istediği ücrette indirime gitmesini bekliyor.