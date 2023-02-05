Çalışanın bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona kötü haber!

Bursa Bölge adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi; işçinin kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş uyuşmazlıklarında elektronik izleme konusu önem kazandı. İşçinin elektronik ortamda izlenmesi, e-mail adresleri, bilgisayarlar, kamera ve ses kayıtları ve araç takip sistemleri ile gerçekleştirilebiliyor.
İşveren yönetim hakkına dayanarak, işçisine iş için verdiği kurumsal e-maili ve bilgisayarı elektronik ortamda izleyebilmesinde yasal olarak bir engel bulunmuyor. Ancak bu inceleme için bilgisayarı kullanan işçinin işverence bilgilendirilmesi gerekiyor.
Bursa'da çalıştığı işyerinde, bilgisayarı rızası dışında incelenen işçi, yazışmaları sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçi, işlemin yasal olmadığını öne sürdü. İş Mahkemesi, davacının haklı sebeple kovulduğuna hükmetti.
Davacı işçi kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3. Hukuk dariesi emsal nitelikte bir karara imza attı. İşçinin, kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti. BAM, İş Mahkemesi kararını bozdu. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.