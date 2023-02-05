7/24 nöbetteler!

Pütürge Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7/24 nöbet tutarak yolların kar tutmasına fırsat vermiyor. İlçedeki ana yolların yanı sıra cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında gece gündüz çalışan ekipler, yolların kar ve buz tutmasına engel oluyor. Ekipler ara sokaklarda da kar küreyerek, tuzlama yapıyor.
Karla mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Kar yağmaya devam edecek, bizler de olumsuzluk olmaması için çalışmaya. 'Rahmet, zahmete dönmesin' diye, karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor” dedi. (İHA)
Pütürge Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7/24 nöbet tutarak yolların kar tutmasına fırsat vermiyor. İlçedeki ana yolların yanı sıra cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında gece gündüz çalışan ekipler, yolların kar ve buz tutmasına engel oluyor. Ekipler ara sokaklarda da kar küreyerek, tuzlama yapıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.