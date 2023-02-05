Karla mücadelenin bir kahramanı da onlar!

Kimlerden mi bahsediyoruz tabi ki karla mücadele ekiplerinden.

Özellikle kapalı köy yollarını açmak için zorlu bir görev üstelenen ekipler canları pahasına bu tehlikeli görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırken her köy ve mahalleye ulaşımı açmak adına kimi zaman günlerce evlerine dahi gidemiyorlar.

Ulaşıma kapanan özellikle yüksek kesimlerde ki köy ve mahalle yolarını açmak adına verilen mücadele ile ulaşıma kapalı bir tek köy ve mahalle yolu bırakmamaları tek hedefleri. Canlarını riske atarak bu zorlu mücadeleyi veren karla mücadele ekipleri sıfırın altında eksileri bulan soğuklarda donma tehlikesi yaşamalarına rağmen bu mücadeleden vazgeçmeden yıllardır her kış mevsiminde bu riskli ve büyük görevi üstleniyorlar.

Kapanan köy yollarında kimi zaman hasta bir vatandaşa ulaşmak için kimi zaman da donma tehlikesi yaşayan bir hayvan için azimle yol açma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yıllardır her kış mevsiminde riskli ve tehlikeli bir görev üstlenen karla mücadele ekiplerine, yolu açılan köy veya mahalle sakinleri sıcak ikramlarda bulunarak bir anlamda onların içini ısıtıyor.