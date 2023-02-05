05 Şub 2023 - 10:34- Asayiş G: 05 Şub 2023 - 10:37

Literatüre geçmişti, o anne hayatını kaybetti!

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Kocaeli'de korona virüs hastasıyken yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO’ya bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 30 yaşındaki Nida Pelit, akciğerindeki rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Literatüre geçmişti, o anne hayatını kaybetti! mask
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Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit, hayatını kaybetti. Pelit, 2021 yılı ekim ayında Mihra bebeği dünyaya getirmiş, 2022 mart ayında taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Pelit’in cansız bedeni, bugün Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. (İHA)

# Nida Pelit, Koronavirüs

05 Şub 2023 - 10:34 - Asayiş

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