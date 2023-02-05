Literatüre geçmişti, o anne hayatını kaybetti!

Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit, hayatını kaybetti. Pelit, 2021 yılı ekim ayında Mihra bebeği dünyaya getirmiş, 2022 mart ayında taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Pelit’in cansız bedeni, bugün Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.