Malatya'da kar tatili olacak mı?

Peki, kar yağışının yoğun şekilde devam etmesiyle birlikte tatil uzatılacak mı?

Şubat tatilinin bitmesi ile birlikte etkisini gösteren kar yağışı, akıllara kar tatili olacak mı sorusunu getirdi. Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılacak açıklama bekleniyor. Öğrencilerin gözü kulağı Malatya Valisi Hulusi Şahin’de olurken, Vali Şahin’in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.