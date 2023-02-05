Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiler göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E. C. (28) idaresindeki 44 EC 666 plakalı araç ile G.Ç. (32) yönetimindeki 44 AAV 366 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.