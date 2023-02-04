Yeni Malatyaspor Rize'de farklı mağlup!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Rize'de oynanan mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. Yeni Malatyaspor'un tek golü karşılaşmanın 90+6. dakikasında Mert Miraç Altıntaş'tan geldi.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin'in ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 1-0
31. dakikada Alper Potuk'un köşe atışında ceza sahası içinde Emirhan'ın kafasından seken topu Bolasie kafayla filelere gönderdi. 2-0
49. dakikada Alberk Koç'un pasında ceza sahası içinde Faruku Miya topu ağlara yolladı. 3-0
63. dakikada Yeni Malatyasporlu oyuncunun müdahalesiyle Bolasie yerde kalınca hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bolasie'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
76. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe atışında savunmadan seken topla bulaşan Alper Potik, topu ağlara gönderdi. 5-0
90+6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Taha Gür'ün pasında Mert Miraç'in şutu filelere gitti. 5-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Olcar xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Pekmezci xx
Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Alberk xxx, Emirhan xxx, Sinan xx, Oğuz xx (Eren Emre dk. 80 ?), Alper xxx, Azubuike xxx (Mithat dk. 74 x), Olawoyin xxx (Kubilay dk. 74 x), Miya xxx (Deniz dk. 64 xx), Emircan xx (Benhur dk. 64 xx), Bolasie xxx
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Bahadır, Ercan, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Arda xx, Yiğit x, Donsah x, Nshimirimana x, Ogün x, Hüseyin x (Mert Miraç dk. 46 x), Doğukan xx, Cengizhan x (Alperen dk. 46 x), Erşan x (Taha dk. 55 xx), Haqi xx (Mehmet dk. 72 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ahmet Oytun, Atakan, Emircan, Berat, Mehmet Emin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: İbrahim Olawoyin (dk. 20), Yannick Bolasie (dk. 31), (dk. 63 pen.) Faruku Miya (dk. 49), Alper Potuk (dk. 76) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Alper Potuk, Faruka Miya, İbrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor), Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor) (iha)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.