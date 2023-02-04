Sivas 4 Eylül Stadyumunda ilk karşılaşma

29 Aralık 2022’de oynanan Sivasspor- Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanıyor.

Stat zeminindeki çimlerde görülen hastalık nedeniyle yaşanan bozulma sonrasında Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey Belediye maçını Kayseri’de, Süper Lig’deki Adana Demirspor maçını ise Malatya’da oynamıştı. Sivasspor Kulübü, zemindeki sorunu gidermek için yaptığı çalışmaların ardından TFF yetkilileri, Beşiktaş maçının 4 Eylül Stadı'nda oynanmasına karar vermişti.

Galatasaray maçında kötü bir zemine sahip olan ve fotoğrafları tarihe geçen karşılaşmanın ardından Beşiktaş maçının iyi bir zeminde oynanması da taraftarları memnun etti.

EKSİKLER

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N'Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar