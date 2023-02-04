04 Şub 2023 - 17:35- Gündem G: 04 Şub 2023 - 17:39

Başkan'dan gönül belediyeciliği vurgusu

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yoğun bir kar yağışı sonrası, ilçe genelinde karla mücadelede yol açma, tuzlama çalışmalarını fedakarca gerçekleştiren personellerle bir araya gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, gönül belediyeciliği vurgusu yaptı.
Başkan'dan gönül belediyeciliği vurgusu mask
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Belediye Park Restoran'da personellerle bir araya gelen Zelyurt, yoğun kar yağışı nedeniyle sahada büyük emekler sarf eden personellere konuştu. Zelyurt,

Karla mücadele eden tüm personelimi tebrik ediyorum. Gönül Belediyeciliğinde gönülden yapılan hizmetin karşılığını hepimiz dualarla aldık”

ifadelerini kullandı. Zelyurt,

" İlçemiz' de yaşanan kar yağışı sonrası karla mücadelede etkin ve hızlı bir şekilde müdahale eden Belediyemiz personelleri ile bir araya geldik. Yaptıkları karla mücadele çalışmalarından dolayı emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"

dedi.

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04 Şub 2023 - 17:35 - Gündem

Muhabir  Busabah Malatya

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