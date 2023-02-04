Başkan'dan gönül belediyeciliği vurgusu

Belediye Park Restoran'da personellerle bir araya gelen Zelyurt, yoğun kar yağışı nedeniyle sahada büyük emekler sarf eden personellere konuştu. Zelyurt,
“ Karla mücadele eden tüm personelimi tebrik ediyorum. Gönül Belediyeciliğinde gönülden yapılan hizmetin karşılığını hepimiz dualarla aldık”
ifadelerini kullandı. Zelyurt,
" İlçemiz' de yaşanan kar yağışı sonrası karla mücadelede etkin ve hızlı bir şekilde müdahale eden Belediyemiz personelleri ile bir araya geldik. Yaptıkları karla mücadele çalışmalarından dolayı emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.