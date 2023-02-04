04 Şub 2023 - 17:35- Gündem

Başkan'dan gönül belediyeciliği vurgusu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yoğun bir kar yağışı sonrası, ilçe genelinde karla mücadelede yol açma, tuzlama çalışmalarını fedakarca gerçekleştiren personellerle bir araya gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, gönül belediyeciliği vurgusu yaptı.