Beton parke, bordür ve oluk taşı satın alınacak

Elâzığ Merkez Mahallelerde Kaldırım ve Yolların Bakım, Onarım ve Yapımında Kullanılmak Üzere Beton Parke Bordür Ve Oluk Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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