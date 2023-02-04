Malatya'da su yapıları yaptırılacaktır

MALATYA BATTALGAZİ GÜLÜMUŞAĞI MAH SULAMA TESİSİ PROJESİ Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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