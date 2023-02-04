Pazarcılar tekme tokat birbirlerine girdiler

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışması devam etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.