Pazarcılar tekme tokat birbirlerine girdiler

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışması devam etti.