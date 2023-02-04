4 Şubat dünya çorba günü

Yemeğe başlamadan önce çorba içmek kültürümüzün adeta bir parçası. Ana yemek öncesinde çorba içmek tokluk hissi vermesi ve daha küçük porsiyonlar tüketmeyi sağlaması bakımından sofralarda önemli bir yere sahip. Özellikle gribin yaygın olduğu kış mevsiminde, çorbaların bağışıklığı destekleyici faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca kilo kontrolünde olanların mutlaka çorba tüketmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kış aylarında çorba içmenin vücudun ısısını artırarak üşümeyi azalttığını, midenin gerilmesini sağladığı için de yemeğin daha az yenilmesini sağladığını belirtiyorlar.

Çorba içmek aynı zamanda vücudun serotonin seviyesini artırarak kişiye mutluluk veriyor, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengeliyor ve ana öğünlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini sağlıyor. Özellikle bakliyatlar, sebze ve et ile hazırlanan çorbalar, vücudun hastalık direncini artırarak, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini de düşürüyor.

“BROKOLİ ÇORBASINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİRSİNİZ”

Aslında birçok besinin, artık olarak görülen fakat oldukça besleyici role sahip olan bazı kısımları da çorbalarda değerlendirilebiliyor. Örneğin brokoli pişirdiğinizde veya salata yaptığınızda saplarını kesip atmak yerine pişirilebilir ve brokoli çorbasında değerlendirilebilirsiniz. Eğer besinin artık kısımlarını değerlendirmek mümkün değilse kompost yapımında kullanılabilirsiniz. Kompost Nedir? diyenlere kısaca açıklayalım. Kompost, bitkisel kaynaklı gıda artıklarının mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalandığı, verimli toprağı besleyen koyu, topraksı, besleyici, zengin bir materyal haline getirilmiş hali. Kompost, gübreye göre daha ekonomik ve organik bir seçenek olmakla birlikte gıda artıklarının değerlendirilmesine ve israfın önüne geçilmesine de büyük destek oluyor. Diğer yandan karışık bakliyatlı çorba yapmak istiyor fakat her gıdayı ekonomik anlamda almanın maliyet yükünü taşımak istemiyorsanız da sağlıklı çözümler bulmanız mümkün.

“BAKLİYATLI ÇORBALARA İLGİ ARTIYOR”

Türkiye, araştırmalara göre Rusya ve Meksika’dan sonra en çok çorba tüketen ülke konumunda yer alıyor. Özellikle de vitamin ve mineral açısından besleyici çorbaların fazlaca tüketildiği ülkemizde, kış aylarında bakliyatlı çorbalara ilgi de bir o kadar artıyor. Fakat günümüzde metropol yaşamının artması, yemek hazırlamak için mutfakta geçirilmesi gereken zamanın azalması gibi nedenlerle birçok kişi hem pratik hem de hızlı şekilde yapılabilen çorbalara yöneliyor.

BAKLİYATLI ÇORBA TARİFLERİ

EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler:

Kırmızı Mercimek

Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından biri olan kırmızı mercimek; protein, lif, vitamin, folik asit, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir ve ezogelin çorbasının temel malzemesidir.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar ve ezogelin çorbası için ikinci malzeme olarak yerini alır.

Pirinç

Temel gıda maddelerinden biri olan pirinç gerçek bir enerji kaynağıdır. Pek çok farklı yemekte kullanılan pirinç, ezogelin çorbasına da ayrı bir lezzet katar.

Tarif: Salça ve soğanı bir tencerede kavurduktan sonra ihtiyacınız kadar yıkadığınız bakliyatları çorbanın harcına döküp biraz kavurun, ardından bir litre kadar sıcak suyu üzerine döküp bakliyatlar blenderdan geçecek kadar yumuşayana kadar kaynatın. Ardından çorbanızı blenderdan geçirerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

BAKLİYATLI ANADOLU ÇORBASI

Malzemeler:

Kırmızı Mercimek

Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından biri olan kırmızı mercimek; protein, lif, vitamin, folik asit, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir ve MAŞ çorbasındaki malzemelerimizden biridir.

Buğday

Buğday, en çok tüketilen ve protein içeriği en yüksek olan tahıldır.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Yeşil Mercimek

Kuru baklagillerden olan yeşil mercimek gerçek bir protein deposudur. İçindeki vitaminlerle besin değeri yüksek bir bakliyattır.

Çavdar

Çavdar diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda diyet lifi içermesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek su bağlama kapasitesine sahip olduğundan tüketildiğinde tokluk hissi verir.

Tarif: Tüm bakliyatları tencereye boşaltın. Üzerine 1 litre (5 su bardağı) sıcak su koyun. Ara ara karıştırarak orta ateşte, ağzı kapalı şekilde pişirin. Dilediğiniz gibi baharatlarını ve tuzunu ekleyerek sıcak şekilde servis edin.

BAKLİYATLI KARABUĞDAY ÇORBASI

Malzemeler:

Karabuğday

Superfood yani süper besinler arasında olan karabuğday, demir içeriği bakımından tüm tahıl ve baklagil grubu arasında en yüksek değere sahip. Bunun yanı sıra prebiyotik özelliğe, değerli proteinlere ve bol miktarda lifiyle çorbamızın demirbaş bakliyatı olarak öne çıkıyor.

Esmer Bulgur

Yüksek oranda lif içeren esmer bulgur, İçeriğindeki glisemik endeksinin düşük olması sebebi ile uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Ayırca çinko, kepek, krom ve magnezyum içeriği ile öne çıkan esmer bulgur, B12 dışındaki tüm B vitamin grubu içeren zengin bir kaynak.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Çavdar

Çavdar diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda diyet lifi içermesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek su bağlama kapasitesine sahip olduğundan tüketildiğinde tokluk hissi verir.

Yeşil Mercimek

Kuru baklagillerden olan yeşil mercimek gerçek bir protein deposudur. İçindeki vitaminlerle besin değeri yüksek bir bakliyattır.

Tarif: Tüm bakliyatları tencereye boşaltın. Üzerine 1 litre (5 su bardağı) sıcak su koyun. Ara ara karıştırarak orta ateşte, ağzı kapalı şekilde pişirin. Dilediğiniz gibi baharatlarını ve tuzunu ekleyerek sıcak şekilde servis edin. (Bülten)