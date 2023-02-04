04 Şub 2023 - 16:21- Gündem G: 04 Şub 2023 - 16:25

Kar en çok çocukları sevindirdi

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Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan ve aralıksız yağan kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar ise yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.
Kar en çok çocukları sevindirdi mask
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Tüm yurdu etkisi altına alan  kar yağışı   Malatya’da da etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun  kar yağışı şehri beyaza bürürken vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarı yıl tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı.
Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar ise karın bereket olduğunu ve yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söyledi. Yağışın devam etmesini isteyen vatandaşlar,  kuraklık karşısında yağışların herkesi mutlu ettiğini söyledi.

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04 Şub 2023 - 16:21 - Gündem

Muhabir  Busabah Malatya

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