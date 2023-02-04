Kar en çok çocukları sevindirdi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarı yıl tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı.
Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar ise karın bereket olduğunu ve yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söyledi. Yağışın devam etmesini isteyen vatandaşlar, kuraklık karşısında yağışların herkesi mutlu ettiğini söyledi.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarı yıl tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.