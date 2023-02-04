04 Şub 2023 - 16:17- Sağlık

Sağlıklı gözler için bu önerilere dikkat

Ülkemizde en ihmal edilen organlardan biri gözlerdir. Vücudun en önemli olan organlarından biri olan gözlerin sağlığına dikkat etmek ve özen göstermek gerekiyor. Peki en hassas organlardan biri olan göz sağlığını nasıl koruyabiliriz?