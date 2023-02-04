Sağlıklı gözler için bu önerilere dikkat

Göz sağlığı için tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi veren Op. Dr. Eyüp Özcan,
“Sağlıklı gözler için özellikle E, A ve C vitaminleri içeren besinler (domates, kivi, portakal, limon, bezelye, çilek, portakal, badem, fındık, havuç, tatlı patates, pırasa, ıspanak, brokoli, ayçekirdeği gibi...) omega asitleri (yağlı balıklar), selenyum ve çinko'dan zengin beslenmek göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Sigara kullanımı yaşa bağlı sarı nokta dejenerasyonu için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ayrıca katarakt oluşumunu hızlandırır ve göz kuruluğuna neden olur. Bunun yanı sıra damar sertliğine neden olduğu için göz damarlarında tıkanıklığa neden olur”
şeklinde konuştu.
KONTAKT LENS KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Kontakt lensin kullanımında temizliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Özcan,
“Kontakt lensin temizliği düzenli olarak yapılmadığı takdirde göz enfeksiyonu riski artar. Ayrıca lens kabı solüsyonu her gün değiştirilmeli. Lens kabının 2-3 ayda bir yenilenmesi gerekir. Kontakt lensin önerilen göz doktorunun önerdiği zamandan daha uzun süre kullanmayın. Ayrıca asla kontak lensle uyumayın. Kontakt lensin doğru kullanılmaması, bazı romatizmal hastalıklar, bazı hormonal bozukluklar, nemsiz ortamlarda çalışmak ve özellikle uzun süre bilgisayar kullanımı göz yüzeyi için önemli oranda kuruluk riski meydana getirir. Göz yüzeyinde oluşan kuruluk, günün ilerleyen saatlerinde gözde artan kızarıklık, gözlerin kısılması, sık göz kırpmaya gereksinim duyma ve gözlerde batma gibi... belirtiler ile kendini belli eder. Bu durumlar, kişilerde günlük yaşamı olumsuz etkiler. Bu soruna karşı , suni gözyaşı kullanılabilir ayrıca çalışma sırasında aralıklı kısa molalar vererek gözlerin dinlendirilmesi gerekir”
dedi.
GÖZ KONTROLLERİ AKSATILMAMALI
Rutin ve düzenli göz kontrolleri yapılmasının göz sağlığının korunmasında büyük önem arz ettiği dile getiren Op. Dr. Özcan,
“Düzenli yapılan göz kontrolleri sayesinde göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, katarakt ve göz tembelliği gibi... göz problemleri erken dönemde tespit edilerek, daha etkin şekilde tedavi edilebilir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı (diyabet) ve yüksek kolesterol gibi kronik hastalıklar gözleri olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple, genel sağlığın korunması göz sağlığı açısından da önemlidir. Ayrıca fazla kilolardan korunmak ta önem taşır. Çünkü obezite de göz sağlığı açısından risk faktörlerinden biridir”
ifadelerine yer verdi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.