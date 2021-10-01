GÜZEL SÖZ

İslam medeniyeti bir söz medeniyetidir. Yüce Rabbimiz kelam sıfatıyla tenezzül buyurarak insanlara vahiy göndermiş ve kerim kitabımız Kur’an, okunan bir söz olarak bahşedilmiştir. Adem’e söz için varlıkların isimleri öğretilmiştir. Kısaca söz insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarıya açtığı mucizevi bir ayettir. (M. Görmez)

İslam litaratüründe söz; Hakikat, ahlak ve estetik boyutu olmak üzere üç temel esas üzere bina edilir

Dinimiz bizden ilk önce konuştuğumuz sözün doğru olmasını, hakikat üzere olmasını öğütler, yalandan, iftiradan, boş sözden uzak durmamız gerektiğini bizlere hatırlatır.

Ey iman edenler, Allah’tan gereği gibi sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizleri affetsin. Ahzab, 74.

İşlerimizin düzelmesi, Allah’ın affına mazhar olmamızı Rabbimiz doğru sözlü olmamıza bağlıyor.

Doğru söylemeyi kendisine şiar edinen insan vicdanen de rahat olur, insanlar arasında saygınlık ve değer bulur.

Peygamberimiz; doğruluk insanı kurtarır’ diye buyurmaktadır.

Sözde bulunması gereken ikinci husus da ahlaka uygun olmasıdır.

Aşırılıklardan, kendini beğenmişlikten, abartıdan uzak olmalı sözlerimiz, güzel ahlakı yansıtmalı, değerlerimizle örtüşmeli.

Söz de bulunması gereken bir başka husus da sözlerimizin estetiğine, güzelliğine dikkat etmeliyiz.

Kullarıma söyle ; sözün en güzelini

söylesinler. İsra, 53.

Başka bir ayettte : Söyledikleri sözlerden dolayı Allah onlara cenneti verdi. Maide 85.

Peygamberimz de : Güzel söz sadakadır’ diyor.

Güzel söz söyleme hususunda cimrilik yapma.

Söz deyip geçme, sonucu cennet olabilir ya da cehennem.

Peygamberimiz; kişi bazen aldırış etmeden bir söz söyler onunla cehennemin dibine gider, bazen de bir söz söyler onula cenneti hakeder.

Bir kelime bazen bir insanın hayatını değiştirebilir, mahvedebilir de.

İslam bizlerden tatlı dilli, güler yüzlü olmamızı ve sözümüzle özümüzün de bir olmasını ister.

Peygamberimiz koyamet günü insanların Allah’a en uzak olanlarından bahsederken; bağırıp çağıranlar, çirkin ve müstehcen söz kullananlar olduğunu belirtiyor.

Bir başka hadiste da ahir zamanda argo, çirkin ve müstehcen sözlerin çoğalacağını insanların ağızlarını bozulacağını bizlere bildirmiştir.

Kardeşlerim, gelin bizler hakkı, hakikatı ve güzel sözlü olmayı kendimize şiar edinelim.

Kötü sözden, müstehcen kelimelerden, kalp kıran lafızlardan uzak duralım, bu güzel hasletleri ailemizde ve çevremizde yayalım ki Allah halimizi düzeltsin bizleri affetsin.