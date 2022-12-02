GÜZEL OYUN AMA KARŞILIĞI BİR PUAN OLMAMALIYDI

Yeni Malatyaspor’da saha sonuçları, istenildiği gibi olmasa da bu takımın kurtarabilme ihtimali devam ettiği sürece, bunu kovalayacağını biliyoruz. Yönetimin, bu takımın kurtuluşu için neler yapıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok ve bakıyorsunuz yeni bir olumsuzluk yeni bir engel çıkmış, bizle birlikte yönetimde duyuyormuş gibi bir algı oluşuyor. Oysa takımın ayrıntılı şekilde geliri gideri borçları, takip altındaki borçları, bunların ödenmemesi durumunda önüne çıkabilecek engeller, borç ödeme planı, muhtemel gelir kaynakları, yakın ve uzak hedefler nelerdir gibi birçok sorularının cevap bulacağı bir planlamanın olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bu takımın borçlardan ve sorunlardan kurtulma adına adımlar atıldığını duymadık.

Saha içini değerlendirecek olursak, bu takımın nasıl bir oyun stratejisi ile oynayacağı netleşmiş oldu. Bu oyunu oynarken, rakibe daha yakın, temaslı ve kompakt oynamak gerektiğini, Pendik maçı göstermiş oldu. Bu oyunu geniş alanda oynamaya kalktığınızda kalite farkının nasıl sırıttığını gördük. Oysa bizim tecrübe eksiği olan ama genç bir takımımız var. Bunu avantaja çevirmenin peşinde olmalıyız. Evet deplasmanda bu oyun tutuyor. Tuzla maçında da tuttu. Fakat deplasmanda bu kadar net pozisyonlar bul, gol atama ve iki puanı bırak gel çok yazık oldu. Bay haftasının takımımıza çok iyi geleceğini düşünüyorum. Fiziksel ve daha da önemlisi psikolojik yorgunluktan kurtulmanın, birazda hızlı hücumlarda sonlandırma çalışmaları yaparak bu özelliğimizi geliştirmeye fırsat vermesi açısından önemli buluyorum. Önümüzde ilk yarının son iki deplasmanı ve birde iç saha maçı var. Bu maçlardan çıkaracağımız her puan, ikinci yarı için umutlarımızı artıracaktır.

Saha dışında tüm süreçler takip edilmeli, sürpriz sorunlarla karşılaşmamak için tedbirler zamanında alınmalıdır. Birçok kulüp ve bizim takım için gelecek günler ne sürprizler doğurur bilemeyiz. Her takımda sorunlar var. Önemli olan ayakta kalıp, mücadeleye devam etmektir.

Malatya Arguvanspor br iki hafta geç kalmasına rağmen, hoca değişim zamanını doğru kullanmanın avantajını yaşadı. Aldığı puanlarla orta sıralara yükseldi. Fakat bu gidişatın istikrarlı hale gelmesi gerekli. Puanlar bir birine çok yakın olduğu için, kayıpta alta, kazandığınızda üstte olursunuz. Saha dışı sorunları çözerek, ikinci yarıya da takviye yaparak bu ligde bu yıl düşmemeyi, gelecek yıllar adına kalıcı adımların atılacağı bir sürecin başlatılması gerekir.

Bu yıl bal bize zehir olmaya devam ediyor. Dört takımla temsil edildiğimiz ligde maalesef hüsranı yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyespor son oynadığı maçta Dersim’e kaybederek, açıkça ve cesurca koyamadıkları hedeften uzaklaşmış oldular. Malatya olarak futbolda sorunların çözümünde problemi doğru tanımlayıp, doğru çözümler üretmezseniz başarılar sürekli olmaz. Her türlü olumsuzluğa rağmen Muharrem Zeyno amatör ligimiz de başladı. Hocamıza Allah’tan rahmet, takımlarımıza kazasız belasız güzel futbolun olduğu bir sezon diliyorum.

Esen kalın…