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“Güzel bir şehir Malatya şehri”

“Güzel bir şehir Malatya şehri”
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“Güzel bir şehir Malatya şehri”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Yeni Malatyaspor inşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig’e çıkar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun” dedi.

MURAT İPEKTEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bundan sonra karar başkanımızın ve yöneticilerimizindir. İlk gün ne söyledim Fenerbahçem için hayırlısı ne ise olsun bizim için hayırlısı ne ise o olacak” dedi.

Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u farklı mağlup eden Fenerbahçe’de maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor’un durumunun ortada olduğunu ifade ederek, “İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig’e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik farklı bir galibiyetle kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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