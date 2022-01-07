DOLAR

13,8598$%0.1

EURO

15,7960%0.73

STERLİN

18,9138£%0.58

GRAM ALTIN

800,60%0,90

ÇEYREK ALTIN

1.301,00%0,53

BİTCOİN

580168฿%-3.82235

İmsak Vakti a 06:10
Malatya AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Güvercin hırsızı tutuklandı

Güvercin hırsızı tutuklandı

güvercin hırsızı tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ve Fethiye’de meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerlerinde güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin C.K. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin adresini tespit eden ekipler C.K.’yi takibe aldı. Şüpheli Seydikemer ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen güvercinlerle ilgilendiği sırada polis ekiplerini fark ederek kaçtı. Başka bir apartmanın çatısına çıkarak saklanan C.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki kontrollerde 14 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen C.K’nin ifadesi doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheliden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Ayrınca, yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet, güvercinler, mont ve kuş kafesi de sahiplerine teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sultanbeyli’de kâğıt helva deposunda yangın paniği

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.