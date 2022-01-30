güvenlik görevlilerinden kaçarken, kanala düşerek boğuldu

Şanlıurfa’da hastanenin güvenlik görevlilerinden kaçan şahıs, düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan güvenlik görevlileri, koridorlarda gezen şüpheli bir şahıs olduğunu fark ederek yanına gitti. Güvenlik görevlilerini gören şahıs kaçarak uzaklaşmaya çalışınca görevliler de peşinden koştu. Hastaneden çıkan şahıs kampüsün yakınlarından geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan şahıs gözden kayboldu.

Polise haber verildi

Şahsın akıntıya kapılması üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunca şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan şahsın 23 yaşındaki Ferhat Y. olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Şahsın hastanede ne aradığı konusunda henüz bir bilgi elde edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.