GÜRKAN’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

“BU VEBALDİR; DÜZELTELİM”

SİNEM HATUN DAVUT

Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt ‘özel planlama alanı’ (Beylerderesi)1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı hakkındaki gündem maddesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ın dikkatini çekti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘özel planlama alanı’ kavramının doğru bir kavram olmadığını ifade ederek, ilerde bizden hesap sorarlar bu vebaldir. Bu madde tekrar gözden geçirilsin. Özel planlama alanı derken sanki şahsa aitmiş gibi anlaşılıyor. Ve bu kavram yanlıştır. Bu yanlışı düzeltelim” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, dün Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Expo 2028 hakkında bir konuşma yaptı. Öte yandan Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt özel planlama alanı (Beylerderesi) imar planı hakkındaki gündem maddesi tartışma konusu oldu.

GÜRKAN’DAN EXPO 2028 KONUŞMASI

Gündem maddeleri görüşülmeden önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, EXPO 2028 ile ilgili bir konuşma yaptı. Başkan Gürkan, “Expo 2028’in Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Expo milletler camiasının sergisidir. Uluslararası şehirlerin, kültürlerinin, geleneklerinin, göreneklerinin, yaşam şekillerinin, mimari örneklerinin o bahçeler vasıtasıyla sergilenmesidir. Expo’nun kuruluş tarihi 1851 yılıdır. İlk olarak Londra’da gerçekleştirilmiştir. 6 milyon katılım olduğu söyleniyor. Daha sonra Fransa Paris’te yapılan Expo’da Eyfel Kulesi sembolü de o şekilde yapılmış. Biz Expo’nun yapılacağı 59. şehir olacağız. Bu da Malatya’nın dünya ülkeleri arasında ilk 59’da olması açısından önemli bir girişimdir. Expo’nun Malatya ve Türkiye tanıtımı anlamında önemli görev ifa edeceğine inanıyorum” diyerek, lansmana katılan bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karakaş, Pütürge ilçesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı yaptığı konuşmada, “Pütürge ilçemize yapılan hizmet ve yatırımlardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Bakanlarımıza ve bütün bürokratlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Expo 2028 Malatya hakkında söz alan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, EXPO 2028 Lasmanından dolayı teşekkür ederek, “Expo 2028 lansmanının Türkiye’ye değil, dünyaya yapılan tanıtımından dolayı şahsınıza ve ekibinize, Hekimhan halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Expo’nun Malatya’da yapılmasında çok büyük emekler verdiniz. Bizler de her zaman sizin yanınızda olacağız, hep destek vereceğiz, iyi ki varsınız. Size tekrardan teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Alabaş da Expo 2028’in Malatya için büyük bir kazanım olduğunu söyleyerek, lansmandan dolayı da teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Fethi Kütan ise, Akçadağ için yapılan ulaşım desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

GÜRKAN: SANKİ ŞAHSA AİTMİŞ GİBİ ANLAŞILIYOR

Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt özel planlama alanı (beylerderesi)1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı hakkındaki gündem maddesi tartışma konusu oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel planlama alanı kavramının doğru bir kavram olmadığını ifade ederek, ilerde bizden hesap sorarlar bu vebaldir. Bu madde tekrar gözden geçirilsin. Özel planlama alanı derken sanki şahsa aitmiş gibi anlaşılıyor. Ve bu kavram yanlıştır. Bu yanlışı düzeltelim” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Bu tam tersi yeşilin korunması ile ilgili yapılan bir plan. Bizim amacımızda burayı korumak. Koruma amaçlı imar planları yapıyoruz ya o yüzden buraya da tarihi doku olduğu için özel imar planı dedik.” dedi.

“BİZİM BURAYI İMARA AÇMAMAMIZ LAZIM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Beylerderesi ile ilgili yıllardır devam eden bir süreç var. Gelecekte de Malatya’mızda belki de korunması gereken alanlarından bir tanesi. Şehir merkezine yakın olması nedeniyle Kaptaj suyunun devamı inek pınarı suyunun devamı ben özel planlamanın ayrıntıları bilmiyorum. Bizim burayı imara açmamamız lazım. Burayı kesinlikle gelecek nesillere koruyarak aktarmamız lazım. Kaptajın oradan Karakaya Baraj Gölü’ne kadar olan aksı bence planlayalım. Bu planın detaylarını inceleyelim. Ben bu bölgenin korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu maddeyi yeniden görüşelim ” İfadelerine yer verdi.