Gürkan’dan Yeni Malatyaspor’a Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gençlerbirliği maçı öncesinde Yeni Malatyaspor Kulübünü ziyaret etti. Yeni Malatyaspor’un son haftalarda başarılı bir performans sergilediğini belirten Gürkan, “Son zamanlarda göstermiş olduğunuz performans ve bu performansın sonuca yansıması Malatya kamuoyu nezdinde sizleri kahraman haline getirdi. Her ne kadar bazı maçlarda şansızlıklar yaşanmış olsa bile o maçlarda da aslanlar gibi gayret ettiniz. Ancak bunu futboldaki şansızlık olarak değerlendiriyorum. Sizlerle alakalı olarak genel anlamda toplumda edindiğimiz izlenim Malatyasporumuz çok güçlü bir takım.” dedi.

Yeni Malatyaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarete Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, Teknik Direktör Hasan Özer ve futbolcular katıldı.

Malatyaspor bu ligde başarı performansı çok üst seviyelere ve segmentlere taşıyacak deniliyor ve bende buna inanıyorum. Başkanımız, hocamız ve futbolcularımız bunu başaracaktır. Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme götürür. İnandıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yoktur. Bizlerde şehrin yöneticisi olarak sizlerin başarısıyla övünç ve gurur duyuyoruz. Her galibiyetiniz Malatyalılara büyük bir mutluluk veriyor. Sahaya Malatya'yı temsilen çıktığınızın bilincinde olun. Her zaman takımımızın yanında olacağı" şeklinde konuştu.

“ARTIK SAHADA KAZANMAK İSTİYORUZ”

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten takım kaptanı Rahman Buğra Çağıran ise, “Bizler de sizin dediğiniz gibi bu azimle sahaya çıkıyoruz. Arkadaşlarımız sezon başından beri bu mücadeleye vakıf oldular fakat sonucu almadık. Artık Allah’ın izniyle sonuçlar da gelmeye başladı. Hocamızın önderliğiyle beraber yeni bir ufuk açıldı önümüzde. Bu da sahaya iyi bir şekilde yansıyor. Arkadaşlarımızın hocamızın söylediklerine bağlılıkları, bilinci ve farkındalıklarıyla beraber sahaya iyi bir performans yansıtıyoruz. Sonucunda da herkesin mutlu olduğunu görmek bizleri daha da sevindiriyor, daha da şevke getiriyor. İnşallah bu önümüzdeki Gençlerbirliği maçında sahaya bu istekle çıkacağız. Artık sahada kazanmak istiyoruz” dedi.

Gürkan daha sonra antrenman sahasına geçerek futbolcuların antrenmanını izledi. (Bülten)