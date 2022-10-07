GÜRKAN’DAN TOPLU TAŞIMA BEKLENTİSİ

“Erzurum Malatya’dan zengin değil”

HÜSEYİN KOCAMAN

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ücretlerinde indirime gitmesi Malatyalıların dikkatinden kaçmadı. Erzurum’un Malatya’dan çok zengin olmadığını ileri süren ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin de rahatlıkla bu jesti yapabileceğini savunan vatandaşlar, başkan Gürkan’dan bu konuda destek beklediklerini dile getirdiler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerinde indirime gidilmesi Malatyalıların ilgisini çekti. Sivil ücretin 6 TL’den 5 TL’ye, öğrenci ücretinin ise 4 TL’den 2,5 TL’ye düşüren Erzurum Belediyesinin bu jestini Malatya Büyükşehir belediyesinin de uygulamasını isteyen vatandaşlar, BUSABAH gazetesi aracılığıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a çağrıda bulundular.

Erzurum’da da akaryakıt fiyatlarının Malatya’yla aynı olduğuna dikkat çeken Ömür Uzunel isimli öğrenci, Erzurum’da akaryakıtın bedava kullanılmadığını söyledi.

“DAR GELİRLİ İNSANLARIZ”

Uzunel, Malatya’da akaryakıt fiyatları ve ücretsiz binenlerin bahane edilerek otobüs ücretlerine zam yapıldığını ileri sürerek, “Bizler dar gelirli insanlarız. Ayrıca ben öğrenciyim. Günlük 8 liraya yakın otobüs ücret veriyorum. Şöyle bir kıyaslama yaparsak eğer, Erzurum’da benzin, mazot, akaryakıt fiyatları aynı, orada da ücretsiz binen vatandaşlar var. Ancak Erzurum Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretinde indirime gitti. Neden Malatya Büyükşehir Belediyesi indirime gitmesin? Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Gerçekten Malatya gibi bir yerde toplu taşıma ücretleri pahalı. Buna bir çözüm bulun. Biz okul harçlıklarımızı araçlara mı verelim, yoksa okul için mi harcayalım?” şeklinde konuştu.

“BU KONUDA DESTEK BEKLİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin de rahatlıkla toplu taşıma ücretlerinde indirime gidebileceğini ifade eden Aysel Karahan isimli vatandaş ise, “Erzurum Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Çok güzel bir jest. Darısı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin başına. Her şeyin çok pahalı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ucuzlukta bir adım atılmalı bana göre. Bu adım da toplu taşıma ücretlerinde indirime gidilmesiyle atılabilir. Biz Belediye Başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesinden çok zengin değil. Onlar bu konuda vatandaşlarına destek veriyorsa bizim belediyemiz de insanlarına rahatlıkla sahip çıkabilir” diye konuştu.