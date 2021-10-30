Gürkan’dan Kan Bağışı Çağrısı

MUTLU SARIGÜL

Kızılay Haftası etkinliğine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay’a kan bağışı noktasında, pandemi sürecinde biraz yavaşlama olduğu bilgisini aldıklarını dile getirdi. Kan bağışının bir canı kurtaracağını belirten Gürkan, “Bütün hemşerilerimizi de, bütün vatandaşlarımızı da Kızılay Kan Bağış kampanyasına dikkat etmesi ve katkıda bulunması çağrısında bulunmak istiyorum” dedi.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri Kızılay Haftası olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da kutlanıyor. Dün bu kapsamda Kızılay Malatya Şubesi tarafında Soykan Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Halka çorba dağıtımının da yapıldığı etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve çok sayıda Kızılay ekibi ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu yaptı. Soylu, bugün 2 bayramı birden kutladıklarını söyledi.

“1943 YILINDAN BERİ KIZILAY HAFTASI OLARAK KUTLUYORUZ”

Türk Kızılay’ının her alanda kendisini geliştirdiğini ifade eden Soylu, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98’inci yıl dönümü ve Türk Kızılay’ı Haftası’nın başlangıç günüdür. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 1943 yılından beri Kızılay Haftası olarak kutluyoruz. Biz bu kutlamayı yaparken Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir birlikte bu organizasyonu yaparak hem Kızılay etkinliğini hem Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini beraber yaşatmış oluyoruz. Türk Kızılay’ı her alanda kendini geliştiren ve yenilikleri yaşatan bir kurum haline geldi. Veren elle alan el arasında bir köprü görevi görürken, şimdi ise yaptığı yatırımlar ile direkt olarak veren el oldu” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“Bu ciddi yatırımlardan birisi de Malatya’da eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan Afet Sistemleri ve Barınma Sistemleri Fabrikasıdır” diyen Soylu, “Bu yatırım sürecinde Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, altyapı sürecini en hızlı bir şekilde hazırlamış ve fabrikanın bir yıl gibi bir sürede faaliyete girmesini sağlamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. 2021 yılında Kızılay Genel Başkanımız ve Malatyalı Hemşerimiz Kerem Kınık, bu yılı gönüllülük yılı olarak ilan etti. Bu gönüllülük yılı içerisinde Genç Kızılay, Kadın Kollarımız ve 170 binin üzerindeki gönüllülerimiz ülkemizin her noktasında stantlarını açarak gönüllülük temasını işliyor. Bu haftanın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“EN BAŞARILI ÖRGÜT HALİNE GELDİ”

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 2021 yılı Kızılay Gönüllük Yılı’nın ülke ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Başkan Gürkan, Kızılay’ın dünyadaki yardım örgütleri arasında en başarılı örgüt olduğunu belirterek,“Kızılay Malatya Şube Başkanımız 2021 yılının gönüllülük yılı olduğunu ifade ettiler. Gönüllülükteki temel esas tüm vatandaşlarımızın gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerekse insanlığın mağdur olduğu afet, deprem, sel gibi felaketlerin olduğu yerlerde Türk Kızılay’ı dünyada kendisini kanıtlamış ve dünyadaki yardım örgütleri içerisinde en başarılı örgüt haline gelmiştir” söyleminde bulundu.

“SÜREKLİ İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ”

“Bu anlamda Kızılay’ın bu faaliyetlerini sürdürülebilirlik temelinde yürütebilmesi için yardımların ve bağışların Kızılay teşkilatımıza yapılması çok önemlidir” diyen Başkan Gürkan, kan bağışları konusuna da değindi. Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Bu son süreçte Kızılay’a kan bağışı noktasında, pandemi sürecinde biraz yavaşlama olduğu bilgisini aldık. Özellikle kan bağışının bir canı kurtaracağını ve kendi canımıza sağlık vereceği bilinci ile bütün hemşerilerimizi de bütün vatandaşlarımızı da Kızılay kan bağış kampanyasına dikkat etmesi ve katkıda bulunması konusunda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay Malatya Şubesi ile sürekli irtibat ve işbirliği halindeyiz. Şahsım dahil olmak üzere Belediye personellerimiz ile birlikte gerek Kızılay’ın kan bağış noktalarına, gerekse Belediyemize gelen Kan Bağış etkinliklerine destek veriyoruz. Aynı zamanda 3 ayda bir kan bağışı veriyorum. Kendi sağlığım ve toplum sağlığı için kan bağışının önemi çok yüksek. Bütün hemşerilerimize de bu hususta çağrıda bulunuyorum.

Etkinlikten sonra Başkan Gürkan ve beraberindekiler, vatandaşlara çorba ikramında bulundular.