Gürkan’dan itfaiye teşkilatına övgü

Malatya Büyükşehir İtfaiye Teşkilatının her geçen gün kendini yenileme, teknolojiye uygun araç ve gereçlerle kendini sürekli olarak donatması noktasında Türkiye’deki sayılı itfaiye teşkilatlarından bir tanesi olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İtfaiye teşkilatımızın gerek 24 Ocak depreminde gerek Malatya içinde yangın ve diğer olaylarla alakalı göstermiş oldukları ilgi ve sonuç odaklı çalışmalar hakikaten Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu ispatlamıştır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından su altı arama ve kurtarma hizmetinde kullanılmak üzere araç alımı gerçekleştirildi. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinde araç tanıtımı ve dalgıçlara belge taktimi düzenlendi.

Burada söz alan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma timinin 6 olan sayısının 8’e yükseltildiğini dile getirdi.

“TİMİMİZ TÜRKİYE’DE İKİNCİYDİ”

Profesyonel bir arama kurtarma timleri olduğunu ifade eden Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı su altı arama kurtarma timimiz Türkiye’nin en köklü timlerinden. 2000 yılında kurulan timimiz kurulduğu dönemde Türkiye’de ikinciydi. Profesyonel bir arama kurtarma timimiz var. Kurulduğu günden itibaren sadece Malatya’da değil, doğu, güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Timimizde görev yapan personel sayımız 6 iken başkanımızın su altı arama kurtarma timimize verdiği önemden dolayı sayımızı 8’ e çıkardık. Timde görevli olan arkadaşlarımızın itfaiye dairemizde yine farklı işler yaparken dalgıçlığı da kurtarma görevini de gönüllü olarak yapıyorlar. Kurtarma timimize dâhil ettiğimiz iki arkadaşımızda ilk eğitimlerini tamamladılar. Federasyonca açılan sınavda da başarılı olarak belgelerini aldılar. Ayrıca su altı arama kurtarma timine de başkanımızın olurlarıyla yeni bir araç katarken malzeme anlamında da itfaiye daire başkanlığımıza yeni malzemelerde kattık. Bu anlamda Sayın Başkanımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı şahsım ve personellerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ SAYILI İTFAİYE TEŞKİLATLARDAN BİRİ

Daha sonra söz alan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “İtfaiye teşkilatımız her geçen gün hem kendilerini yenileme açısından hem de teknik ve teknolojiye uygun araç ve gereçlerle kendini sürekli olarak donatması noktasında Türkiye’deki sayılı itfaiye teşkilatlarından bir tanesidir. İtfaiye teşkilatımızın gerek 24 Ocak depreminde gerek Malatya içinde yangın ve diğer olaylarla alakalı göstermiş oldukları ilgi ve sonuç odaklı çalışmalar hakikaten Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu ispatlamıştır. Süreç içerisinde yurdumuzun değişik bölgelerinde sel, deprem ve yangın gibi benzeri afetlerde Malatya itfaiye teşkilatımız ilgili yerlere giderek görevlerini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir” şeklinde konuştu.

“GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

İtfaiye ekibinin haftanın 7 günü göreve hazır olduğunu söyleyen Gürkan, “Biz, Malatya ve bölgemizde bulunan illerde su altı arama çalışmalarını yapmak için su altı timimiz 2000 yılında kurulmuştur. Timimizin hem araç gereç, hem yeni materyaller açısından ve mevcut insan kaynaklarının daha güçlü hale getirilmesi açısından itfaiye Daire Başkanımıza gerekli talimatları verdik. Bu anlamda arama kurtarma timimiz 8 kişilik bir ekiple eğitimlerini aldılar. Timimizle alakalı araç gereç ve bütün materyaller yenilenerek temin edildi. Arkadaşlarımız 24 saat, haftanın 7 günü ve 365 gün göreve hazırlar. Bizim temennimiz afet durumu olmaması. Olması durumunda ise arkadaşlarımızın arama kurtarmalarını yapıp sonuca ulaşmaları en büyük temennimiz. Arama kurtarma ekibine yeni katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın da kendilerini yenileme noktasında göstermiş oldukları büyük çaba ve gayretlerden dolayı itfaiye daire başkanımızın şahsında bütün itfaiyeci kardeşlerimizi tebrik ediyorum” söyleminde bulundu.

“GÖLLERDEN UZAK KALMALARINI RİCA EDİYORUM”

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan ot yangınlarıyla birlikte havaların sıcak olmasıyla serinlemek isteyen vatandaşların sığ sulara girmemesi noktasında uyarılarda bulunan Başkan Gürkan, “Yaz mevsiminde olmamız ve önümüzdeki dönemde meterolojik verilere göre havaların daha da sıcak olacak olmasından dolayı hemşerilerimiz özellikle yaktıkları ateşleri muhakkak söndürsünler. Sigara izmaritlerini yerlere atmasınlar. Atılan izmaritlerden otların ve ağaçların yanma durumlarında bütün bir alanın yanması söz konusu olabilir. Hemşerilerimizden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum. Diğer taraftan havaların ısınması münasebetiyle vatandaşlarımızın serinlemek amacıyla göl, baraj, dere gibi sulara girme içgüdüleri gelişiyor. Bu konuda da özellikle vatandaşlarımızın baraj ve göllerden uzak kalmalarını rica ediyorum. Zaman zaman yüzme biliyorum diye girilen suda çeken bir girdaba girildiğinde kaybetme oluyor. Dolayısıyla özellikle vatandaşlarımıza serinlemelerini güvenli havuzlarda yapmalarını temenni ediyorum. Baraj ve bilinmeyen sığ sulara girilmemesi noktasında bütün anne ve babaların çocuklarını uyarmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)