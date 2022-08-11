Gürkan’dan birlik ve beraberlik vurgusu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Aşure etkinliğine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik ve beraberliğe vurgusu yaptı. Gürkan, “Bir bahçede farklı çiçekler olursa, o bahçe çiçek bahçesi olur. Bir şehirde, bir ülkede farklı düşüncedeki insanların olması o şehri ve milleti dinamik hale getirir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Malatya Soykan Parkı’nda aşure programı düzenlendi. Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, siyasi parti temsilcileri, İl müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm İslam âleminin muharrem ayını kutlayarak, Muharrem ayının Allah’ın ayı olduğunu söyledi.

“Allah’ın 12 ayı vardır” diyen Gürkan, şunları kaydetti:

“Bunun dördü Şaban, Recep, Muharrem ve Ramazan’dır. Muharrem ayı da Allah’ın kutsal saydığı aylardan biridir. Muharrem ayı ve muharrem orucu Ramazan orucundan öncede insanlara Cenab-ı Allah tarafından emir buyrulmuş ve farz kılınmış, tutulması zorunlu olan oruçlarımızdandır. Muharrem ayı dünya tarihinde önemli olayların olduğu aydır. Hz. Adem’in dünyaya gelmesi, Havva anamızla birleşmesi, Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturması, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması, Hz. Eyyüp’ün sağlığına kavuşması, Hz.Yakup’un oğluna kavuşması, Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması, Hz. İsa’nın göğe çekilmesi hep bu ay da zuhur etmiştir. Yine bu ayda İslam dünyasının acıya boğan peygamberimizin evlat resullerinin katleden Kerbela hadisesi de bu ayda vuku bulmuştur. Ben öncelikle Hz. Hüseyin’e ve 72 Kerbela şehidimize rahmet diliyorum. Onların şefaatine bizleri nail etsin diyorum. Bizim içerimize zaman içerisinde hep fitne fesat sokmuşlardır. Biz şu aşurede olduğu gibi farklı ürünlerin bir kazan içerisine girmesi ve güzel bir tat oluşturması olgusu içerisinde hadiselere bakmamız lazım. Bir bahçede farklı çiçekler olursa, o bahçe çiçek bahçesi olur. Bir meyve bahçesinde farklı meyveler olduğu takdirde o bahçe, meyve bahçesi olur. Bir şehirde, bir ülkede farklı düşüncedeki insanların olması o şehri ve milleti dinamik hale getirir. Onun için bu tür şeyler bizim zenginliğimiz olması gerekirken fitne ve fesatlarla, yabancı misyonerlerin, lejyonerlerin içimize sokmuş olduğu nifakla bizi birbirimize düşürmeye çalışmışlardır. Bundan böyle bizler bu tür maruz kaldığımız şeylerden kurtulmamız, uyanık ve dikkatli olmamız lazım.”

“MUHARREM AYI AYNI ZAMANDA AŞURE AYIDIR”

Muharrem ayının aynı zamanda aşure ayı olduğunu belirten Gürkan, “Allah milletimizin birliğini, beraberliğini, dirliğini ve düzenini bozmasın. Muharrem ayının başta Malatyalılarımıza, âlemi İslam’a, milletimize ve insanlara barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayıdır. Aşurenin geçmişini biliyorsunuz. Hz. Nuh’un son gemide kalan yiyecekleri bir araya toplayıp aş etmesi işte ona biz aşure diyoruz. İşte burada da farklı ürünlerin bir kazan içerisinde pişmesi sonucu aşure tadında güzel bir çorba ortaya çıkmış. İşte biz de farklı düşüncelerdeki, görüşlerdeki ve farklı yapıdaki insanların bir arada olması, bu şehrin ve ülkenin güzelliğidir diyoruz” ifadelerini kullandı.

Selahattin Gürkan, konuşmasının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.