Gürkan’dan, Baro Başkanı Demez’e Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimin ardından Malatya Barosu Başkanlığı’na seçilen Avukat Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Barosu’nun Olağan Genel Kurulu’nun ardından Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Gürkan, göreve yeni seçilen Demez ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Baro Başkanı Onur Demez’in Malatya’daki avukatlara ve Malatya’daki savunma mekanizmasına büyük katkılar sunacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Baromuzu ziyaret etmekten onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben inanıyorum ki Onur Bey, görevini onurla taşıyacaktır. Malatya’daki avukatlarımıza ve Malatya’daki savunma mekanizmasına büyük katkılar sunacaktır. Avukatlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki yönden eğitilmesi yönünde, iç hizmet anlamında eğitimler düzenleyip, avukatların kendilerini yenilemeleri ve çıkan yeni yasalara adaptasyon anlamında Onur Bey önemli görevler ifade edecektir. Onur Bey’e Baro Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Baro Başkanı Onur Demez ise Başkan Gürkan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek, “Bizler bu yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte meslektaşlarımızın sorunları ve mesleğimizle alakalı problemleri gidermekle beraber avukatlık kanununun bize vermiş olduğu toplumsal konularla ilgili temel hak ve özgürlükleri koruma adına elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Bu noktada desteğinizden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)