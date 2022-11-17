Gürkan vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Atabey İskelesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Feribota binerek vatandaşlarla sohbet etti. Gürkan, “Genel anlamda vatandaşlarımız fazla bir sorunun olmadığını ifade ettiler.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Feribotların düzen, konfor ve hijyen açısından çok iyi bir durumda olduğunu belirten Gürkan, “Feribotları kullanan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu etmekte. Personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza çok güzel hizmet verilmekte” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Malatya Baskil seferini yapan feribotumuzda vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini kendilerinden dinleyerek özellikle feribot seferlerinde karşılaştıkları zorluklar var mı? Yok mu? Sefer sayıları yeterli midir? Sefer sayılarının saatleri noktasında sorun var mı? diye kendilerine sorduk. Genel anlamda vatandaşlarımız fazla bir sorunun olmadığını ifade ettiler. Vatandaşlarımızın yaz döneminde ek feribotların olması noktasında taleplerini aldık. Değerlendirmesini ilgili Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızla yaptıktan sonra ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatı vererek vatandaşlarımızın seyri seferlerinde ve gidecekleri köylerine, bahçelerine geç kalmamaları anlamında veya işçileri geç götürmemeleri anlamında ne gerekiyorsa gerekli tedbirler Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından alınacaktır. Ayrıca feribot seyahatinden duyduğum memnuniyeti de söylemek istiyorum. Feribotlarımıza baktığımızda hakikaten temizlik, tertip, düzen, hijyen noktasında vatandaşlarımıza davranış noktasında, vatandaşlarımıza ikramlar noktasında güzel bir çalışma örneği gördüm. Çalışmalarımızın Malatya’da yaşayan Baskilli hemşerilerimize ve Baskil ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (Bülten)