Gürkan: Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Millet Kütüphanesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’da kütüphane yoktu. Kültür şehri, medeniyet şehrinde bir kütüphanenin olmaması o şehrin büyük ayıbı hüviyetini taşımaktadır. Kütüphanemiz Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak.” dedi.

Millet Kütüphanesi çalışmaları hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Millet Kütüphanemizin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Gerek konumu, gerek mimarisi itibariyle istisnai bir proje. Sayın Başkanımızın bu projenin Malatya’ya kazandırılması noktasında çok ciddi gayretleri ve girişimleri oldu. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyorum. İlimizde bir halk kütüphanesi yoktu. Daha önceki yıllarda bir kütüphanenin yapılmasıyla ilgili adımlar atılmıştı ama bir türlü neticelenmemişti. Bunlarla alakalı çok ciddi bir iarede göstererek, bu yatırımın memleketimize kazandırılması noktasında gayretler gösterdiniz.” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini belirten Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Güzel adamlar güzel işler yaparlar. Tarihimize baktığımızda büyük eserleri ufku büyük olan insanlar yapar. Bugün şehrimizde gençlerimizin kullanacağı, ders çalışacağı, kaynaklara ulaşacağı yerler çok sınırlı. Acil bir ihtiyaçtı. Büyükşehir Belediye Başkanımız elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına koydu. İçerisini gezdik, yapım yeri ve donatılarıyla çok mükemmel bir yer. Aynı zamanda bölgenin otopark sorununu da çözecek. Modern bir şehir bu şekilde olur. Emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve onlara da ufku açan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzyol Mahalle Muhtarı Şevket Aytar da yapılan işin ne denli önemli olduğunu söyleyerek, “Büyük başkanlar büyük işler yaparlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun Malatya’nın her yerine dokunmuş ve güzel işler yapmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Son aşamalarına gelinen Millet Kütüphanesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da , “Malatya’da kütüphane yoktu. Kültür şehri, medeniyet şehrinde bir kütüphanenin olmaması o şehrin büyük ayıbı hüviyetini taşımaktadır. Biz bir an evvel bunun kaldırılması için yeşil kuşak diye tabir ettiğimiz bu yerin kültür adası olması noktasında plan değişikliği ve yeşil alanla birlikte birleşip müsemma bir yer olması noktasında çalışmalarımızı yaptık. Kütüphanemiz Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak. Burada bir sığınağımız ve otoparkımızın yanında öğrencilerimiz için tenis alanının, bilardo masalarının olduğu ve küçük çaplı spor alanlarının olduğu özellikle sığınak olarak bodrum katta bulunan kısımda da bu aktivitelere yer verilecek. Üstte de engellilerimiz, büyük yaş grubu vatandaşlarımız, çocuklarımız için konferans salonları, oturma alanları, okuma salonları ve istedikleri kitaplara erişme noktasında, yönetim odalarıyla birlikte her katının 6 metre yüksekliğinde olduğu 3 katlı geniş kapsamlı toplam 15 bin metrekare kapalı olan bir bina.

Burası sığınak ve aynı zamanda otopark olarak işlev görecek. Bu sığınaklar ileride oluşabilecek afet durumlarında veya diğer durumlarda vatandaşlarımızın sığınacağı yerlerdir. Aynı zamanda herhangi bir deprem durumunda toplanma alanı merkezleri olarak dizayn edildi. Buradaki kütüphanemizde de özellikle evlerinde çalışma ortamı bulamayan, yeterli kitap arşivi bulunmayan veya internet erişimi noktasında eksikleri olan vatandaşlarımızın gelip yaralanacağı ve burada bulunan kafeteryalarımızda da gelip çaylarını kahvelerini içecek bir ortam oluşacak. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hatırlı uğurlu olmasını temenni ederken, çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. (Bülten)