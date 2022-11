GÜRKAN: MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜNCEM YOK

“BİZİM HIRSIMIZ, BİR YERLERE GİTMEK GİBİ HEDEFİMİZ YOK”

SİNEM HATUN DAVUT

Bakış Açısı Programında merak edilen sorulara yanıt veren Başkan Gürkan, milletvekilliği düşüncesinin olmadığını belirterek, en önemli amacının Malatya'ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

BUSABAH TV Youtube kanalında her çarşamba saat 20.00’da yayınlanan Bakış Açısı programının bu haftaki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Çok önemli konularda açıklamalarda bulunan Gürkan, Malatya’nın bir kültür şehri olduğunu, tarihi eserleri ayağa kaldırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını, Malatya’nın trafik sorununun yüzde 93’ünün çözdüklerini, EXPO 2028 ile Malatya’nın dünya ve Türkiye şehirleri arasında en prestijli konuma geleceğini söyledi.

MALATYA’DA TURİZMDE BİR YOL HARİTASI VAR MI?

Malatya’da turizmin canlandırılması açısından hem kültür hem turizm hem sağlık hem de gastronomi turizmi açısından gelen turistlerin ağırlanması, uğurlanmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Gürkan, “Malatya kültür şehridir. Biz Malatya’yı tarif ederken Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri olarak tabir ediyoruz. Her medeniyetin kendine has özellikleri vardır. Biz yerel yönetimler olarak o medeniyetlerin bu şehre sunmuş olduğu o tarihi eserleri ayağa kaldırmakla yükümlüyüz. Biz 2014 yılında Battalgazi Belediyesinde göreve başladığımızda bu tarihi eserlerimizi ayağa kaldırmak konusunda kültür ve tarihi envanteri yapmamız gerekiyordu ve tarihi envanteri yaptık. Bu kültür ve tarihi envanterimizde tescil edilmiş ve tescil edilecek olan bütün kazı çalışmalarımızda çıkardığımız eserleri gün yüzüne çıkardık. Yüzde 95’ni ayağa kaldırdık. Malatya’da çıkartılan tüm tarihi eserler bizim naçizane görevimiz sırasında yürütülmüştür. Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, valiliklerimiz, milletvekillerimiz, yerel anlamdaki paydaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, basınımız olsun hepsi birlikte buradaki kültürel mirasın korunması noktasında hem teşvik edici bir rol oynadılar hem de bizim önümüzü açacak her türlü desteği verdiler. Diğer yandan gastronomi noktasında Malatya’nın tescil edilmesi ve UNESCO noktasında özellikle vegan noktasında bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğer tarafından üniversitelerimizle ortak çalışma yaptık ve kültür turizm rotaları belirledik. 5 tane şehir içi bir yol rotası belirlerken 3 tanede bölgesel rota belirledik. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay’ın da belirttiği gibi Malatya’ da eksik olan ‘T’ harfi de tamamlanmış olacak” ifadelerini kaydetti.

‘’MALATYA’NIN TRAFİK SORUNUN YÜZDE 93’Ü ÇÖZÜLDÜ’’

Malatya’da trafik sorunun yüzde 93’nü çözdüklerinin altını çizen Gürkan, “Yaptığımız araştırmalara göre 2019 yılında Malatya’nın birinci sorunu yüzde 87,5 oranla trafik ve ulaşım çıkmıştı. Geçtiğimiz ay genel merkezimizin yaptığı araştırmada Malatya’nın trafik sorunu yüzde 7 çıktı. Biz daha Kuzey Kuşak Yolunu açmadık, Güney Kuşak Yolunu açmadık ve Kuzey Çevre Yolunun da bir kısmını açtık. Ama Alp Er Tunga Bulvarını açtık, Anayurt Bulvarını açtık, Danişment Gazi Bulvarını açtık. Şehir merkezinde ise Sıtmapınarı ile Hüseyinbey köprüsü arasında bu sıkıntı var. Biz deprem bölgesi olmamız hasebiyle Battalgazi Belediye binasının altına otopark ve sığınak yaptık, Millet bahçesinin altına otopark ve sığınak yaptık, şuan ki Cumhuriyet meydanının altına otopark ve sığınak yaptık. İleriki aşamada tüm bu yolları açtığımız zaman bu alanın yayalaştırılması İstiklal caddesinde olduğu gibi gerek trambüs ve tramvay gibi lastikli araçlarda sürekli seyri sefer yaparak vatandaşlarımızın alışverişlerine engel olmayacak bir yerel çalışma projemiz var” dedi.

‘’MOTAŞ ZARAR EDİYOR’’

Gürkan, “Zamların artmasıyla birlikte gerek halk otobüslerine gerek de MOTAŞ’ın çalıştırdığı toplu taşıma araçlarının hepsinde zarar ettiklerini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’Vatandaşların yüzde 78’si bizim belediye otobüslerimizde bedava biniyor. Özel halk otobüslerinde ise yüzde 30-35 arasında bedava biniyorlar. Tabi biz bu bedava binenlerin paralarını da halk otobüslerine iade ediyoruz. Ayrıca MOTAŞ’ ta sermaye aktarımı gibi şeylerde takviye ederek ve onlara yaptığımız Güneş Enerji Sistemleri’nden (GES) Hidro Elektrik Santrali’nden (HES) ve enerji santrallerinden takviye ederek onların açıklarını asgariye indirme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. O günü HES yaptık 2.7 MG’tır. Oraya devrettik. GES yatık oraya devrettik. Bu şekilde açığımızı kapatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

‘’MALATYA CAZİBE MERKEZİ KONUMUNA GELECEK’’

EXPO 2028’in Malatya’da düzenlenecek olmasına değinen Gürkan, “EXPO’nun kelime anlamı sergi demektir. Yani sergisi anlamına gelir. Müracaat ettiğimiz Expo nedir, dünya bahçelerinin Malatya’da sergilenmesi anlamına gelir. Dünyadaki belirli devletlerin gelip Malatya’da kendi kültürlerinde oluşturmuş olduğu bahçeleri gelip burada sergilemesidir. Yer olarak Mişmiş Park ve Turgut Özal Park bölgesinde yapmayı düşünüyoruz. İhalesini de yaptık. Şuan da ihale kapsamında çalışmalar başladı. Tabi bu bir prestij meselesi. Dünyanın dört bir yanında devletler gelecek ve Anadolu da bir şehir neresi diye bakacaklar görecekler ve gelip tanıyacaklar. Tıpkı Arslantepe’nin UNESCO’ya girmesi gibi tanınmış bir şehir olacak. Malatya tanıtım noktasında, kültür noktasında, ticaret ve turizmin artması noktasında önemli bir kazanım sağlayacaktır. Bir de Malatya’nın Expo’da olması dünya milletler camiasında ve dünya şehirleri açısından ve Türkiye şehirleri açısından prestijli bir imajı olur. Expo’nun Malatya’da yapılması Malatya’yı bir cazibe merkezi konumuna getirecektir” ifadelerini kullandı.

‘’SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BİZİM CANIMIZ CİĞERİMİZDİR’’

Büyükşehir Belediyesi olarak her kesime destek verdiklerinin altını çizen Gürkan, “Geçenlerde Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde bir arkadaşımız seçimi kazanmıştır ve kendilerine başarılar dileriz. Bunlar Malatya’nın değerleridir. Malatya’nın kimsenin kavgasıyla geçecek zamanı olamaz. Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde, Malatya paydası üzerinde ileri hedefe kilitleyerek Malatya’nın önde gelen bir şehri olması için çalışacağız. Sivil toplum örgütleri bizim canımız ciğerimizdir ve yol haritamızın, yol pusulamızın oluşmasında en büyük değerlerdir” dedi.

‘‘MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜNCEM YOK’’

Siyasi bir hedefinin olmadığının altını çizen Gürkan, “Benim bir siyasi hedefim yok. Malatya hedefim var, Malatya’ya hizmet hedefim var. Tabi şimdi hizmette siyasi hedefle yapılıyor. Malatya halkının görüş ve düşünceleri bizim yol hedefimizdir. Milletvekilliği diye bir düşüncem yoktur. Ben kendimi bu şehre addediyorum. Bu millet bize teveccüh göstermiş, yüksek bir oyla bizi seçmiş, bu süreci en güzel şekilde bu memlekete hizmet etmekle mükellef olduğumu düşünüyorum. Tabi bizim dışımızda parametreler olabilir ama ben bu şehre hizmet etmekle mükellef olduğum kanaatindeyim. Bizim hırsımız, bizim bir yerlere gitmek gibi hedefimiz yok. Bu memlekete hizmet etmek gibi bir hedefimiz var. Şimdiye kadar yaptığımız tüm hizmetler ve yapacağımız yatırımlar bu şehri daha da yükseltecektir” diyerek sözlerini noktaladı.