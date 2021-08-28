Gürkan Kilise Açılışında da Başrolü Kimseye Kaptırmadı

DİDEM BARUT

Malatya’da ‘Taş Horan’ adıyla bilinen ve en son 1915 yılında kullanılan tarihi ‘Üç Horan’ Kilisesi yıllar sonra açıldı. Kilisenin açılışına Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ermeniler katıldı.

Asıl adı ‘Üç Horan’ olan ancak zamanla mimari yapısında taş kullanıldığı için Malatyalıların ‘Taş Kilise’ olarak adlandırdığı kilise 106 yıl sonra restore edilerek açıldı.

Kültür ve Sanat Merkezi şeklinde kullanılacak olan tarihi Taş Horan Kilisesi’nin açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurhan Gezdirici, Aslantepe Kazı Heyeti Başkanı Marcella Frangipane, STK temsilcileri, Türkiye’nin farklı ilerinden gelen Ermeniler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Aydın Baruş, “Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve bu yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip, ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya çok zengin bir kültür mirasına sahip. Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dünya insanlığı burayı bir kültür ve tarih eseri olarak ziyaret ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Arslantepe’de 9 bin yıllık geçmişi ayağa kaldırdık ve devam ettik. Hangi devlete, hangi ümmete ait olduğunu sormadan sorgulamadan değerlerimize sahip çıktık. Bizim dinimizde imanın şartlarında biri bütün peygamberlere bütün kitaplar inanmak var. Bizler dinimizi doğru öğreneceğiz ahlakımızı da dinimize göre dizayn edeceğiz. Ayrılıktan kimseye fayda gelmez, ayrılıkta azap, birlikte gelecek ve istikbal vardır. Biz hep birlik ve beraberlik içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

BU KEZ ALKIŞLARI CUMHURBAŞKANI DEĞİL GÜRKAN ALDI

Kilisenin yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Patrik Sahak Maşalyan,“10 yıl önce başka bir valinin başlattığı girişim şimdi ki valinin başarıyla taçlandırılıyor. Bu görkemli günün mimarı olan Vali Aydın Baruş’a ve restorasyona verdikleri kalıcı destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve bakan Mehmet Nuri Ersoy adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu önemli onarım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel bir şekilde desteklenmiş ve teşvik edilmiştir kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Onarıma olmazsa olmaz katkıyı Sayın Selahattin Gürkan’ın verdiğini hepimiz biliyoruz. Onarımın layıkıyla hakkının verilerek yapılmasını sağlayan, her detayla şahsen ilgilenen ve bugün Malatya’ya bir kültür anıtı daha kazandırmanın haklı gururunu yaşayan Sayın Selahattin Gürkan’ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Patrik Maşalyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Bakanı Ersoy ve Vali Baruş’a teşekkür ederken törene katılanlar tarafından alkışlanmaması ancak Selahattin Gürkan’ın adı geçince belli bir grubun alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

PATRİK’E GÖRE GÜRKAN HEM KRAL HEM BİLGE

Malatya halkının şahsınıza gösterdiği teveccühün yersiz olmadığını bir kez daha kanıtlıyorsunuz. Lider gerektiğinde politik risk alarak halkının önünde gitmesini bilen yöneticidir. Sizde eğitimci ve derin tarih bilinciyle kilisenin Malatya’ya kazandırılmasının şart olduğunu anlıyorsunuz. Sizinle sohbetimiz bana filozof Plato’nun vecizesini hatırlattı, ‘Mutlu bir ülke için ya krallar bilge olmalı ya da bilgeler kral olmalı’ siz her ikisisiniz de Allah sizin hikmetinizi eksiltmesin” dedi

Malatya Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuran Gezdirici ise, “Bizim için Üç Horan Müslüman komşularımızın tabiri ile de Taş Horan olarak bilinen kilisenin açılması büyük gurur veriyor. Atalarımızın ibadet ettiği kilisede yeniden onlar için dua edecek, rabbimizden ülkemiz için barış ve sevgi dilerken doğduğumuz topraklarda dostlarımızla bu çatı altında buluşmak mutluluk veriyor” dedi.

29 Ağustos Pazar günü ise, Tarihi Üç Horan Kilisesi’nde 106 yıl sonra ilk ayin yapılacak.