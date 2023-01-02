Gürkan ilk 3’de

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan araştırma şirketi Optimar’ın yaptığı “Yılın en başarılı belediye başkanı” kategorisinde 3.sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ

Optimar Araştırma şirketinin yapmış olduğu “Yılın en başarılı belediye başkanı” listesi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %27.7’lik oy ile 1.sıraya ismini yazdırırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise %8,4 oy oranı ile 2.sırada yer aldı. İlk 3’e girerek Malatyalıları gururlandıran isim ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Gürkan %5,1 oy oranı ile Yılın en başarılı belediye başkanları listesinde 3.sırada yer aldı.