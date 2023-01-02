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Gürkan ilk 3’de

Gürkan ilk 3’de
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Gürkan ilk 3’de 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan araştırma şirketi Optimar’ın yaptığı “Yılın en başarılı belediye başkanı” kategorisinde 3.sırada yer aldı.

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HABER MERKEZİ

Optimar Araştırma şirketinin yapmış olduğu “Yılın en başarılı belediye başkanı” listesi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %27.7’lik oy ile 1.sıraya ismini yazdırırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise %8,4 oy oranı ile 2.sırada yer aldı. İlk 3’e girerek Malatyalıları gururlandıran isim ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Gürkan %5,1 oy oranı ile Yılın en başarılı belediye başkanları listesinde 3.sırada yer aldı.

 

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