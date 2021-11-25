Gürkan: İleri giderlerse açık açık konuşacağım!

ŞÜKRAN MALKOÇ

MASKİ Genel Kurulu’nun 2. oturumu Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı. Genel Kurul Toplantısına geçmeden önce Meclis üyelerine, Yeni Şire Pazarı’ndaki dükkân fiyatlarıyla alakalı açıklamada bulunan Gürkan, yapılan çalışmaların önünün kesilmeye çalışıldığını ifade ederek, “Biz daha fiyatları belirlemeden spekülasyonlar çıkıyor. Daha da ileri giderlerse açık açık konuşacağım” dedi.

Öte yandan MASKİ Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurul, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı bütçesini onaylanarak, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi 660 milyon TL olarak kabul edildi. Ayrıca MASKİ’nin gelir- gider bütçesi arasında bulunan 310 milyon TL bütçe açığının, borçlanma yoluyla kapatıldığı meclisin bilgisine sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Kurulu, MASKİ Hizmet Binası Konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulun, 2021 yılının ikinci oturumuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlık etti.

“DİKKATLİ OLUN”

Gündem maddelerine geçmeden önce meclisi spekülasyonlara karşı uyaran Gürkan, “Bazen toplumlarda alışılagelen olumsuzluklar var. Bunu herkese yamamaya çalışan insanlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Türkiye’de büyükşehirler arasında açık ara ile bunlar resmi rakamlar, bizim kadar hiç bir yatırım yapan yok. Bu başarıyı çekemeyenler, kıskananlar, itibarsız hale getirmeye çalışanlar dün de vardı, bugünde vardı, yarında olacaklar. Göreve geldik, yer satmadık, 4 bin 500 dönüm yer aldık. Şire Pazarı yapıyoruz, her şey açık şeffaf ve berraktır. Yapmış olduğumuz sözleşmede bunlara demişiz ki, burayı al yap, karşılığında alacağımız ortak kararla yüzde 25 sana şerh vermişiz. Adamlar şu ana kadar 100 bin liraya yakın para harcadılar, belki adamlar şu durumda çok büyük zarar ediyordur. Fiyatları daha belirlemedik. Ama ora ile ilgili öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, bin metrelik dükkân da var 150 metrelik dükkân da var. Bin metrelik dükkânı 148 metre gibi göstermek doğru bir şey değil. Yazıktır, bu memlekete başarının önünü veya bir iş yapılacaksa bunun önünü kesmeye çalışanlara müsaade etmedik. Bu şehir hepimizin. Şu anda adam oraya 100 milyon para harcamış 5 kuruş kazanmamış. Bu kadar açık ve berrak olmasına rağmen millet içerisine spekülasyonlar koyuyor, buna dikkatli olun. Bu şehri geriye götürmeye çalışan, bu şehrin sırtında parazit gibi ur gibi olanlarla mücadele edeceğiz. Seçimle geldiniz bizlerde geldik. Bu toplumun güvenini, teveccühünü aldık, toplumun hak ve hukukunu koruma amacıyla buradayız. Birileri bir şeyler çıkararak, speküle ederek oraya bedavaya çökerek, farklı şeylere müsaade etmeyin. Bu şehirde tüccarlar niye kaçtı gitti, dolayısıyla meclis üyeleri arkadaşlar, kimin kafasında en ufak tereddüt, şüphe, kuşku varsa gelin” ifadelerini kullandı.

“BUNLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde yapımına başlanan Yeni Şire Pazarı ile alakalı herhangi bir fiyat belirlemediklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şire Pazarındaki dükkânların fiyatlarını tespit etmedik. Çalışmalarımız sürüyor. Çıkarttığımız rakamlar bitişiğindeki rakamların 4’te birinden az olamaz. Kimse boş yere hayale kapılmasın. Bir şey yapılıyor herkes kendi kelinin kapatılması derdinde. Bu şehri düzeltmek mecburiyetindeyiz. Algı oluşturmayla bir yere varmamız mümkün değil. Birileri diyor başkan ne diyor, duyuyorum bunları. Biz millet adına söylüyoruz. Biz yüzde 90 oy almışız. On evden 9’unun oyunu almışız, öbürü de ben veririm demiş yani, biz yüzde yüzün oyunu almışız. Başkan konuşurken millet adına, halk adına konuşuyor. Sizlerden ricam bunlara dikkat edin. Bunlara müsaade etmeyeceğiz, daha da ileri giderlerse açık açık konuşacağım” diye konuştu.

MASKİ BÜTÇESİ 660 MİLYON

MASKİ Genel Kurulu, MASKİ Hizmet Binası Konferans Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapıldı. MASKİ Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi 660 milyon TL olarak kabul edildi.

1-GİDER BÜTÇESİ

“MASKİ Genel Müdürlüğünün “660 milyon TL” olarak tahmin edilen gider bütçesi aşağıda belirtilen harcama kalemlerinden oluşmaktadır.

Personel Giderleri: 24 milyon 531 bin 200 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 3 milyon 348 bin 800 TL

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: 194 milyon 365 bin TL

Faiz Giderleri: 31 milyon 750 bin TL

Cari Transferler: 2 milyon 400 bin TL

Sermaye Giderleri: 364 milyon 975 bin TL

Yedek ödenek: 38 milyon 630 bin TL

GİDERLER TOPLAMI: 660 milyon TL

2 – GELİR BÜTÇESİ

MASKİ Genel Müdürlüğünün Gelir Bütçesi “350 milyon TL” olarak tahmin edilmiş olup, Gider Bütçesi ile Gelir Bütçesi arasında bulunan 310 milyon TL fark borçlanma yoluyla kapatılmış olup. Gelir Kalemleri aşağıda gösterildiği üzeredir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 236 milyon 700 bin TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 11 milyon TL

Diğer Gelirler: 102 milyon 300 bin TL

Borçlanma: 310 milyon TL

Gelirler Toplam: 660 milyon TL.”