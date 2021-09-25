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Gürkan Hekimhan Madencilik Tesislerini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Koloğlu Holding bünyesinde yer alan ve Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik A.Ş’yi ziyaret etti.

gürkan hekimhan madencilik tesislerini ziyaret etti
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Gürkan Hekimhan Madencilik Tesislerini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Koloğlu Holding bünyesinde yer alan ve Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik A.Ş’yi ziyaret etti.

Türkiye’de demir madenciliğinde önemli bir yer tutan Hekimhan İlçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik tesislerini ziyaret eden Başkan Gürkan’a, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’da eşlik etti.

Hekimhan Madencilik tesislerinin Hekimhan’a, Malatya’ya ve ülkeye katma değer katacağını dile getiren Başkan Gürkan, “Hekimhan bölgesi özellikle demir yatakları rezervleri bakımından Türkiye’nin en geniş rezervlerinin olduğu bir bölge. Sağ olsun Kolin Holding kolları sıvamış ve bölgeye 75 milyon dolarlık bir yatırımla tesisi 2014 yılında bitirmiş. 6 senelik bir süreçte ARGE çalışmaları devam etmiş. Tesis, 2021 yılında faaliyete geçerek demiri zenginleştirerek ilgili yerlere ihracatının gerçekleştirilmesi veya ilgili yerlerde işlenmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin en zengin demir yataklarının bölgede olması nedeniyle Kolin firmasının yetkililerinin 50 milyon euroluk bir yatırımın daha planlandığını öğrendim. Bu gelişme Malatya ve Hekimhan açısından da sevindirici bir durumdur. İnşallah 50 milyon euroluk yatırımla birlikte istihdam ve üretim noktasında Hekimhan ve Malatya’ya ayrıca ülkemize katma değer noktasında önemli katma değer elde edilecektir.

Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a demir madeninden yapılan portresini hediye etti. (Bülten)

gurkan hekimhan 1

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