Gürkan: Gelecek nesli bilinçlendirmemiz lazım

1.Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi kentteki bir otelde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye 9 ülkeden akademisyenler ve bilim insanları zoom ile yüz yüze katılım sağladı. Kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çocuklarımıza ve yeni neslimize tarihsel bilinci, kültürel mirası koruma, kent hafızası noktasında onları bilinçlendirmemiz lazım. Yani bu dünyanın sadece bizim ömrümüzle sınırlı olan bir dünya olmadığı, geçmişten devir aldığımız dünyayı gelecekteki kuşaklara da daha güzel bir vaziyette bırakma sorumluluğu içerisinde olmalıyız” dedi.

ŞÜKRAN MALKOÇ

Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi gerçekleştirildi. 9 ülkeden katılım sağlandığı kongrede, oturumlar yüz yüze ve zoom üzerinden yapıldı. Kongre kapsamında, Türkiye’den 38, yurt dışından 47 bildiri akademisyenler ve bilim insanları tarafından sunuldu.

Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Selahattin Gürkan, tarihi değerlerin korunması noktasında genç neslin bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Arslantepe’nin insanlık tarihi açısından önem arz ettiğini belirten Gürkan, “Arslantepe hem Türkiye açısından hem de insanlık açısından önemli bir merkezdir. Yukarı Mezopotamya da özellikle Yukarı Fırat Havzasında Malatya’nın ilk yerleşim yeri Cafer Höyüğüdür. Cafer Höyüğü ile ilgili yapılan çalışmaları rahmetli Ufuk Esin Hanımefendi Kervansaray Buluşmalarında düzenlediğimiz sempozyumda anlattı. Cafer Höyüğün Karakaya Barajı Havzasının içinde kalması oradaki tarihin heder olduğu anlamına geliyor. Eğer orada yapılan kazılar devam etseydi, hem Malatya tarihi hem de insanlık tarihi açısından neler çıkardı, onu bilemiyoruz. Ancak, 2. yerleşim yeri olan Arslantepe de hem insanlık hem de medeniyetimiz açsından önemli merkezdir. Biz Malatya’mızı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt Yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı yer diye ifade ederken, bazen bazı insanlar, ‘bu söylem gelişi güzel bir ifade midir?’ diye zihinlerinde algı oluşturuyor. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir ifade değildir. Yüzlerce araştırma sonucudur” ifadelerini kullandı.

Yerleşik hayata dair ilk kalıntıların Arslantepe’ de bulunduğuna dikkat çeken Gürkan, “Cafer Höyük’ ten Arslantepe sürecine geldiğimizde ilk yerleşik, devlet ve saray devletinin olduğu tunç devrinden demir devrine evrilmesi, demirin de araç gereç olarak kullanılması süreci insanlık tarihinde Arslantepe ile başladığını görüyoruz. İnsanlığın buradan çıkaracağı ders şu olmalıdır, bazen siyasetçilerimiz özellikle milletler camiası içerisinde gerek milliyetçilik akınları içerisinde gerek se din kisvesi içerisinde farklı zihniyetlerle insanları birbirine düşman haline getiriyorlar. Bizim buradan şunu çıkarmamız lazım, ortak değeri ortak paydanın insanlık olması lazım. Tarihi değerlendirirken de insanlığın ortak kültürel mirası olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu minvalde hareket edersek birbirine saygı ve sevgi çerçeve içerisinde bir dünya insanlığı inşa etmiş oluruz” sözlerini kaydetti.

UNESCO tarafından 19. Kültürel miras olarak Arslantepe için tüm Malatyalılara sorumluluk düştüğünü söyleyen Gürkan, “Arslantepe UNESCO tarafından 19’uncu kültürel miras olarak tescil edilen Arslantepe için Malatya insanının üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? bunun değerlendirilmesinin iyi yapılması lazım. Sorumluluk ve yükümlülüklerimizin de hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.