Gürkan esnaflarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ziyareti sırasında Başkan Gürkan ayrıca vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Malatya’ya yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Başkan Gürkan, hizmetlerin Malatyalılar tarafından takdirle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman yapılan yatırımların olumlu yansımalarını görmek bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz olumlu tepkiler bizlerin çalışma azmini daha da artırmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaf ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Malatya’nın her noktasında ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Hemşerilerimizin daha modern ve çağdaş bir şehirde yaşamalarını sağlamak için projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Biz hemşerilerimizle bir olursak, birlik olursak memleketimiz için yaptığımız hizmetleri artırarak devam ettirebiliriz” ifadelerine yer verdi. (Bülten)