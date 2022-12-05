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Anasayfa / Gündem / Gürkan  engelli bireylerle buluştu

Gürkan  engelli bireylerle buluştu

Gürkan  engelli bireylerle buluştu
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Gürkan  engelli bireylerle buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da gün içerisinde engelli bireylere yönelik farklı birçok etkinlik düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Sanat Sokağında bulunan Gülen Yüzler Kafesini ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren DOWN Sendromlu çocukların çalıştığı Gülen Yüzler Kafesinde çay içerek DOWN Sendromlu çocuklar ve aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Sanat Sokağında gerçekleştirilen etkinliklerde gönüllerince eğlenen engelli bireylerle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da çocukların eğlencelerine eşlik etti. Çocuklarla oyunlar oynayan ve sohbet eden Başkan Gürkan ayrıca çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.(Bülten)

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