Gürkan: çiftçimizin önüne set çekmeyelim

Malatya Büyükşehir Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Malatya İlinde Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında ‘Karışım Kaba Yem Dağıtım’ töreni gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Tabi ki teknolojideki gelişmeleri takip edelim, en üst seviyesini biz üretelim ancak onu yaparken esas üretmemiz gereken çiftçimizin önüne set çekmeyelim. Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımızla Malatya’da hakikaten örnek bir uyum içerisindeyiz.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla Büyükşehir Belediye Binası önünde gerçekleştirilen programda 148 üreticiye 462 dekar alanda ekilmek üzere ‘Karışım Kaba Yem Tohumu’ desteği verildi.

Gerçekleştirilen programa katılan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibinin sürekli yetiştiricilerin yanında olduğu için teşekkür etti. Akın, projelerin devamını beklediklerini söyledi.

Programda bir konuşma yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, “ Toprağımızın ne kadar değerli olduğunu dünyada 850 milyon insanın açlığıyla beraber müşahede etmek ve topraklarımızın değerini bilerek tarımsal alanlarını genişletmek zorundayız. Şehr’ül eminimiz Selahattin Gürkan Başkanımız göreve başladığı günden itibaren Malatya’mızda tüm insanların sevgisini kazanmış. Yapmış olduğu yatırımlarla ve çalışmalarla insanların gönlüne taht kurmuş bir belediye başkanı. Türkiye’ye örnek olacak şekilde dağıtım törenleri, çiftçilerimize destekler veriliyor. Bizlerde çiftçilerimiz olarak şehr’ül eminimizle gurur duyuyoruz. Projelerin devam etmesini diliyoruz. Malatya’mızın Türkiye’nin en iyi üreten ili olmakla da bir kez daha çiftçimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı’da , “ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yazlık ve kışlık ekim olarak 1.100 ton gibi bir tohumu dağıtarak Malatya’da rekor kırdık. İnşallah tekrardan rekor kırmak bizlere nasip olur. Malatya çiftçisi için önemli ve değerli bir çalışma oldu. Çünkü tarımsal üretimde özellikle pandemi sürecinde çiftçinin ve toprağın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık ve gördük. DAP desteğiyle yaptığımız çalışma Türkiye’de de benzersiz bir çalışma. Küçük aile işletmelerinin girdi desteğinin başlatılması açısından çok önemli bir çalışma. Yaklaşık 2 dekar 3 dekar alanı olan çiftçilerimiz yem bitkisi ekimi yapacaklar. Yine hayvan sahibi olanlar bunları hayvanlarına yedirecekler. Küçük aile işletmeleri bakanlığımızın da artık yeni gündeminde destekleme kapsamına alındı. Çünkü bakanlık tarafından başlatılan Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği ‘Köyde yaşam var projesi’ önemli bir proje. Bunun da temelinde bizlerin bugün dağıtımını yapacağımız küçük aile işletmeleri yatıyor. Malatya çiftçisinin emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızın destekleriyle Malatya’da üretim artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Ahmet Turan Karaca ise, “ Büyükşehir Belediyemizle 2022 yılında birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi de dağıtımını yaptığımız dörtlü karşım projesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız 2022 yılında 1.100 tonun üzerinde buğday ve arpa tohumu dağıtarak Malatya’da bir rekora imza attı. Sayın Başkanımıza çiftçilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

GÜRKAN: ÜRETİMİN ETKİSİNİ TOPLUMA GÖSTERMEMİZ LAZIM

Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarla güzel işler yaptıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gün yok ki Büyükşehir Belediyemiz tarımla ilgili, çiftçilerle ilgili, hayvancılık yapan hemşerilerimizle ilgili bir proje ortaya koymasın. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız yayla yollarını açarken, MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaylalara sondajlar vuruyor. Diğer taraftan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız su yalaklarından, yem bitkilerini ve yemlerle ilgili her türlü desteği veriyor. Sebze fidelerinden, fidanlardan, tohumlardan yani çiftçimizin çok rahat olması anlamında, ekilebilecek toprakların ekilebilmesi anlamında, nadasa toprak bırakılmaması anlamında ve üretimin artırılması noktasında bizler her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda DAP idaremiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve yerel paydaşlarımız olan ziraat odaları başkanlarımız ve tarım platformundaki arkadaşlar bizimle hep beraber oldular. Üretimin etkisini topluma göstermemiz lazım. Toplumda üretimin önemi için bu şekilde farkındalık oluşturmamız lazım. Üretim yapan kişi, kuruluş ve çiftçilere de hem devletimizin hem yerel yönetimlerimizin desteğini hissettirmemiz lazım. Bizim bir karış toprağımız varsa onu en verimli bir şekilde ekip, üretime katma değer sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Özellikle gelişen dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve sera gazlarının atmosfere yayılmasıyla havaların ısınması, kutuplardaki buzulların çözülmesi Türkiye’de de dünyada da iklim değişikliği ve kuraklık gibi benzeri sorunları karşımıza getiriyor. Toprağın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz pandemi hadisesinde bunu çok yakından gördük. Rusya ve Ukrayna savaşında da şu anda yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna ile görüşmesi olmasa ve tahıl koridorunun açılması olmasa belki de Avrupa’da, Afrika’da aç kalacaktı. Onun için çiftçilik, tarım ve hayvancılık artık stratejiktir. Ürünlerimiz stratejik bir üründür. Bu anlamda stratejik ürünlerimizin artırılması için elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermemiz lazım. Bize verilen örneklerde diyorlardı ki; bir kamyon domates gönder onun karşılığında bir telefonu al derlerdi. Doğru diyorlar ama bir kamyon domates binlerce insanı doyurur, binlerce telefon bir kişinin bir lokmasına ilaç olmaz. Tabi ki teknolojideki gelişmeleri takip edelim, en üst seviyesini biz üretelim ancak onu yaparken esas üretmemiz gereken çiftçimizin önüne set çekmeyelim. Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımızla Malatya’da hakikaten örnek bir uyum içerisindeyiz. Her konuda çiftçimizin ve köylümüzün yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi. (Bülten)