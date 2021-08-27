GÜRKAN: ARABAMDA VE BELEDİYEDE KLİMA KULLANMIYORUM

Anadolu Buluşmaları Malatya’da Gerçekleşti

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmalarının son toplantısını Malatya’da düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu hem ülkemiz hem de dünyamız için çok öncelikli bir konu. Şehir yapılanması alanında hızlı bir gelişme gösteren şehrimizde biz de bu konunun hassasiyetini anlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini aktaran VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin,”50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 17,5 milyar doları doğrudan doğruya yapıların ısıtılması ve soğutulmasına harcanıyor. Bu rakamın yarıya indirilmesi gerekiyor ki cari açığımızı kapatma konusunda bir adım atalım, döviz kuru üzerinde baskı azalsın ve aynı zamanda vatandaşın cebi de rahatlasın.” diye konuştu.

Malatya’nın kentsel dönüşüm konusunda Türkiye’nin örnek şehirlerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, “Bina içerisinde kullandığımız enerjinin yüzde 80’i ısıtma ya da soğutmaya gidiyor. Covid-19 salgınından önce ziyaret ettiğimiz 17 ilde de anlattığımız gibi, meselemiz sadece ısıtma değil. Öğrendik ki sadece camları ve duvarları ısıtabiliyormuşuz, evi ısıtamıyormuşuz. İklimlendirmede de yine duvarları ve camları soğutuyormuşuz, yapının içini değil. Bu nedenle Malatya gibi yazları sıcağın, kışları da soğuğun yoğun olarak hissedildiği bölgelerimizde ısıtma ve soğutma masraflarını en etkili enerji verimliliği yöntemlerinden olan ısı yalıtımı ile azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

GÜRKAN: ARABAMDA VE BELEDİYEDE KLİMA KULLANMIYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin enerji verimliliğinde önemli bir gelişme gösterdiğini belirterek,, “Şehir yapılanması alanında hızlı bir gelişme gösteren şehrimizde biz de bu konunun hassasiyetini anlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Kendi hayatımdan örnek verecek olursam bizim zamanımızda elektrik yoktu. Ben ortaokula giderken rahmetli annem gaz lambamızı ders çalıştığımız zaman fitilini açardı ki ışığı fazla olsun, dersimizi bitirdikten sonra tekrar lambanın derecesini düşürürdü. Aslında her şey ev tasarrufunda başlıyor. Kışın ısınmak için yazın serinlemek için enerji harcıyoruz. Yazın serinlemek için kullandığımız enerji miktarı kışa göre 2 kat fazla, burada önemli olan nokta tabiatın kurallarına uymamız. Ben arabamda ve belediyede klima kullanmıyorum. Daha doğrusu beni rahatsız ediyor. İnsan terlemesi gerekiyorsa terleyecek, üşümesi gerekiyorsa üşüyecek tabii belirli bir düzeyde olmalıdır.” dedi.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise yaptığı değerlendirmede, günümüzde belirgin bir şekilde artan iklim krizinin yaşantımız üzerindeki etkilerini ve buna bağlı olarak enerji verimliliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve “Enerjinin verimli kullanımı, yaşanabilir bir gelecek için temeli oluşturan sürdürülebilirliğin esas başlıklarından biri. Bu noktada farkındalık yaratmak hepimizin görevi” dedi.

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz da enerji verimliliği ve tasarrufu konusundaki farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Artık konutlarımızda, sanayi yapılarımıza göre daha fazla enerji harcıyoruz. Son 10 yılda ülkemizin tükettiği enerji yüzde 40 oranında arttı. Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Avrupa’da belirli dönemlerde belirli hedefler konuluyor ve bunlara ulaşılması için gerekli düzenlemeler yapılıyor, bizde de benzer bir yöntem izlenmeli ve bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz” ifadesini kullandı.

Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın üç derecenin üzerinde olmaması gerektiğini yoksa binalarda ısı kayıpları oluşabileceğini söyleyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir enerji türü olan ısı, doğa kanunları gereği her zaman sıcak ortamdan soğuk ortama doğru transfer olur. Yalıtımsız binalarda, dışarıdaki ısı bina içine hareket ederek ortamı ısıtır. Bu kapsamda, binalardaki ısı yalıtımı özellikle sıcak iklimlerde dışarıdaki sıcak havanın bina içerisine girişini engeller ve bu sayede soğutma enerjisinde tasarruf sağlanır.”

ISI YALITIMININ FAYDALARI

-Isı kaybını minimuma indirerek, evinizin yazın soğuk, kışın sıcak kalmasını sağlar.

-Evinizin bölümleri arasında dengeli oda sıcaklıkları yaratır. Yaşadığınız mekanın daha sağlıklı ve konforlu olmasına yardımcı olur.

-Hem kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine katkı sağlar.

-Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltır.

-Binalarda küf ve mantar oluşumunun önüne geçilir.

-Dış mekan uygulaması olduğu için iç mekanda alan kaybı yaşanmaz.

-Dış cephede estetik bir görüntü elde edilir.

-Binaları dış etkenlerden koruyarak; onarım masraflarını düşürür.

-Binanın beton içindeki demirlerin paslanmasını önleyerek, binanızın depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

-Yakıt tüketimini azaltarak, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı pozitif yönde etkisi bulunur.