GÜRELER İLE GEVREK İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMALI!

Yeni Malatyaspor’un başına Youssouf Ndayishimiye piyangosu vurdu derken hayal kırıklığına uğramak…

Bu ihaneti de mi yapacaktınız! Hırsızlar!

Bu hırsızlıktan ocak ayında haberi olan tüm kulüp personeli bu vebalin altında ezilin inşallah!

Neden bu hırsızlığa dur demediniz? Başkanınıza bu kadar mı bağlıydınız?

Nurettin Soykan Tesisleri’nde kulüp basın sözcüsü Ramazan Yeşilova’yla yaptığımız sohbette dinlediklerim tüylerimi diken diken etti.

Neler olmuş neler…

Youssouf olayı daha başlangıç rahat olun. Tüm foyaları ortaya çıkacak. Ancak Gevrek yargılanacak mı? İster yargılansın ister yargılanmasın. Yeşilova’nın dediği gibi Mahkeme-i Kübra’da elbet sorguya çekilecekler…

Adil Gevrek ve yanındaki 3-5 ismin Yeni Malatyaspor üzerinden büyük rant sağladığından kimsenin zaten şüphesi yoktu.

Görev süresinin son 3-4 yılında Yeni Malatyaspor’u kendisine gelir kapısı olarak kullanan Adil Gevrek, kamuoyunda dikkat uyandıran futbolcu satışlarından astronomik rakamlar kazandı.

Kulübü çiftliğe çeviren Gevrek, Yeni Malatyaspor başkanı olmanın verdiği tüm imkanları kullandı ve iş dünyasında belirli bir konuma geldi.

İyi hoş tamam da koca bir şehri dolandıran Adil Gevrek, bu kadar zeki veya ticari kafası üst düzey bir insan mı?

Ben Gevrek’e bu kadar masum bir pencereden bakamıyorum.

Sen Afrikalardan transfer yaptıracaksın, paravan kulüp Yeni Malatyaspor’da 1-2 yıl tecrübe kazandıracaksın ardından bu oyuncuları her ne hikmetse proje kulüp Başakşehir’e cüzi miktarlara satacaksın… Yersen.

Adil Gevrek başkanlığa geldikten sonra Yeni Malatyaspor’da o kadar büyük oyunlar oynandı ki, suni başarılarla Malatya kamuoyunun güveni kazanıldı.

Hatırlayın. Yeni Malatyaspor Süper Lige yükseldiği sezondan itibaren aslında 2. Lig vizyonuyla hareket eden Gevrek’in görevi bırakması gerekirken, birileri Gevrek’in bırakmasına müsaade vermedi.

Kamuoyu kulübün kurumsal bir yapıya acilen kavuşması gerektiğini söylerken, Gevrek etrafındaki isimleri teker teker saf dışı bıraktı ve yanında kimseyi istemedi.

Diksiyonu düzgün, vizyon sahibi, Malatya’ya yakışacak bir başkanın göreve gelmesini isteyen kamuoyunun baskılarına kulak tıkayan Gevrek, bir avuç taraftarı yanına alarak herkese rest çekti.

Meğer biz kendimizi kandırmışız. Yeni Malatyaspor aslında öyle basit bir proje değilmiş…

Borçsuz, harçsız bir şehir takımının Süper Lige yükselmesi leş yiyicilerin ağzını elbette sulandıracaktı.

Bilirsiniz, Adil Gevrek öyle her kanala çıkmaz, hele hele Malatya medyasından uzak dururdu.

Neden? Çünkü üst akıl Gevrek’in açık vermesini ve pot kırmasını istemezdi.

Adil Gevrek gibi karda yürüyüp iz bırakmayan bir insanın, geçmişte kameralar önünde kırdığı potlar başına çorap örecek nitelikte.

FETÖ’den tutuklanan Ersin Güreler ile Adil Gevrek’in bütün ilişkileri araştırılmalıdır. FETÖ örgütü üyesi bir menajerin heykelini diktirmek isteyecek kadar cesur olan bir başkanın eminim Ersin Güreler hakkında itiraf edecek çok önemli bilgiler vardır.

Devletimizin bu konuda mutlaka Adil Gevrek’in de ifadesine başvurması gerekmez mi?

Adil Gevrek, nefsine yenik düştün. Sen tüyü bitmemiş binlerce Malatyalı gencin umudunu çaldın.

Gençliğe kötülük yapmak için illa uyuşturucu tacirliği yapmak gerekmez. Sen onların hayallerini yıktın. Koca şehrin geleceğini çaldın.

Başını hala nasıl yastığa rahat koyup uyuyabiliyorsun pes doğrusu…