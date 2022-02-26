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Güngör Arslan’ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi

güngör arslan’ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi
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Kocaeli’de gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, dün gece saatlerinde de olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sonraki gün 5 şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarının ardından olayla ilişkisi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.E.Ç, E.K ve F.Y. adli makamlarca yapılan incelemelerin ardından tutuklandı.

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