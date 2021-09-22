Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Yapacak!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 personel alınacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 (Onyedi) personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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