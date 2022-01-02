güney afrika’da parlamento binasında çıkan yangın söndürüldü

Güney Afrika parlamento binasında sabah saatlerinde çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında yerel saatle 06.00’da çıkan yangın söndürüldü. Parlamento binasında büyük hasara neden olan yangınla ilgili 51 yaşındaki bir adamın polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği aktarıldı.

Parlamento binasını ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yangını “korkunç ve yıkıcı bir olay” olarak nitelendirdi. Parlamento binasındaki yangın söndürme sisteminin düzgün çalışmadığını belirten Ramaphosa, yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiyecilere övgüde bulunarak, itfaiyecilerin müdahalesi olmasaydı parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’in tamamen “küle” dönebileceğini açıkladı.

Yangın alarmı itfaiyeciler geldiğinde çalmaya başladı

Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith yaptığı açıklamada, parlamento binasında bulunan eski toplantı salonunun üzerindeki çatının “tamamen yok olduğunu” ve hasarın henüz tam olarak değerlendirilmediğini aktardı. Smith ayrıca, parlamentonun yangın sisteminin arızalı olduğunu ifade ederek, yangın alarmının itfaiyeciler olay yerine geldiğinde çalmaya başladığını açıkladı.

Yetkililer, yangının parlamento binasının üçüncü katında yer alan ofislerde başladığını belirterek, yangının hızla Ulusal Meclis bölümüne yayıldığını ifade etti. Yangında kimsenin yaralanmadığını aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Cape Town yer alan parlamento binası, en eskisi 1884’e yapılan üç bölümden oluşuyor. 1920’lerde ve 1980’lerde inşa edilen yeni bölümler Ulusal Meclis’e ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan parlamentoda bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez yangın felaketi yaşanırken, geçtiğimiz sene mart ayında elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmıştı.