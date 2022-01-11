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Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine “terör” suçlaması

güney afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine “terör” suçlaması
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Güney Afrika parlamentosundaki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Zandile Mafe’ye çıkarıldığı mahkemede “terör” suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında 2 Ocak’taki yangın çıkarmakla suçlanan 49 yaşında Zandile Mafe, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mafe’ye daha önce karşı karşıya kaldığı 5 suçlamaya ek olarak “terör” suçlaması yönetildi. Mafe’nin parlamento binasına patlayıcı yerleştirip infilak ettirmek yoluyla “terör yasasını ihlal ettiği” belirtildi. Avukat Dali Mpofu ise Mafe’nin tutuklanmasının ardından psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve kendisine paranoyak şizofreni teşhisi konduğunu söyledi. Mahkeme, Mafe’nin yargılanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesine karar verirken, dava 11 Şubat’a ertelendi.

Mafe’nin arkadaşları da mahkeme binası dışında toplanarak Mafe’nin “günah keçisi” ilan edildiğini belirtti ve serbest bırakılmasını istedi.

Parlamentodaki yangın 2 Ocak’ta çıkmıştı

Parlamento binasında 2 Ocak’ta yangın çıkmış, eski toplantı salonunun üzerindeki çatı tamamen yok olmuştu. Alevlerin söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında ise yeniden yangın çıkmıştı. Binada 2 Ocak’taki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Mafe’ye çıkarıldığı ilk mahkemede kundaklama, patlayıcı madde bulundurma, parlamento binasına izinsiz girme, hırsızlık dahil olmak üzere 5 farklı suçlama yönetilmişti. Avukatı, Mafe’nin suçlamaları reddettiğini ve suçsuz olduğunu iddia ettiğini aktarmıştı.

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