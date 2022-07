Günde 30 defa binenler ne olacak?

Soruna Büyükşehir neşteri

30 defa binenler ne olacak?

DİDEM BARUT

Malatya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü esnaflarının ücretsiz biniş sorununa neşter vuruyor. Ücretsiz binen her yolcu başına 2,75 TL ödeyecek olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanırken, otobüse günde 30 defa ücretsiz binen kişiler için nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.

Halkın sorunlarını birebir kamuoyuna duyuran BUSABAH gazetesi, 19 Temmuz Salı günü manşetine taşıdığı “Ücretsiz taşıma sarmalı kangrenleşiyor” başlıklı haberinde halk otobüsü esnaflarının sorunlarını dile getirmiş, bir emeklinin günde 30 defa ücretsiz taşıma aracını kullandığını kamuoyuna duyurmuştuk. Halk otobüsü esnaflarının yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seren gazetemizin haberinden sonra Malatya Büyükşehir Şehir Belediyesi harekete geçtiği ve ücretsiz binişleri mercek altına alacağı Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, tarafından dile getirildi.

Halk otobüsü esnaflarının özellikle ücretsiz taşımadan dolayı çok büyük bir mağduriyetler yaşadığını bir kez daha dile getiren İnce, ücretsiz taşımalar nedeniyle halk otobüsü şoförlerinin yolculara agresif davrandığını ifade etti.

“DESTEK VERİLMESİ NOKTASINDA TALEPTE BULUNDUK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de benzeri görülmeyen bir destekte bulunduğuna dikkat çeken İnce, “Halk otobüsü esnaflarımızın ücretsiz yolcularımıza davranışları, yolcularımızı otobüslere almaması, yolcularımıza bazı saygısız davranışlar bulunması gibi şikâyetlerin sorunun çözülmesi için tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorunumuzu ilettik. Her ücretsiz binen yolcu başına bir destek verilmesi noktasında talepte bulunduk. Yani özetleyecek olursak yolcumuz ücretsiz her binişte Malatya Büyükşehir Belediyemiz halk otobüsü esnafına 2,75 TL ödeyecek. İşte sosyal devlet anlayışı, sosyal belediyecilik işte budur. Çünkü taşıması halk otobüsü esnafları üzerine verilmesi doğru bir karar değildi. O noktada Büyükşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye’de örneği çok az bulunan iller arasına girdik. Bu noktada çok büyük bir destek oldu. Hem halk otobüsü esnaflarımıza bir moral oldu hem maddi destek oldu, hem de yolcularımızın davranışlarına, şoförlerimizin yolcularımıza davranışlarını, ücretsiz yolcuları yolda almaması gibi şikâyetlerin önüne geçilmiş oldu. artık ücretsiz binen her yolcumuzun parasını Büyükşehir Belediyemiz karşılayacak. Bu hem yolcularımız açısından sevindirici hem de şoför esnaflarımız açısından sevindirici bir durumdur. Hakikaten de çok büyük bir müjde. Bu durum özellikle 4. bölge olarak tabir ettiğimiz merkezdeki 78 araç için geçerli. Yani Battalgazi ve Topsöğüt bölgesindeki halk esnaflarımıza da kilometre başı destek devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“HAKSIZ BİNİŞLERİ ENGELLEYECEĞİZ”

Günlük bir araca 30 defa binenler için nasıl bir önlem alınacağını da belirten İnce, “İşte buradaki sorun şuydu önceden Büyükşehir Belediyesince ilgili MOTAŞ tarafından daha önceleri yani bu dönem için demiyorum 3-5 yıl önce siyasi olarak dağıtılan uygunsuz ücretsiz kartlar bulunmaktaydı. Herkesin cebinde bir ücretsiz kart vardı o aşamadan sonra artık bu gibi haksız olarak alınan ücretsiz biniş kartları ve defalarca 20 defa 30 defa binen ücretsiz vatandaşları önleyeceğiz çünkü bu nokta da bu ücretsiz binişler için aylık 70 biniş sınırlamasını devreye koyuyoruz. Ayrıca bu noktada MOTAŞ bunu gerek kamera sistemi ile denetleyecek gerek biz de bununla ilgili gerekli denetimleri yapacağız. Bu gibi haksız binişleri engelleyeceğiz. Çünkü artık bu saaten sonra Büyükşehir Belediyemizin ödeyeceği bir para hepimizin parasıdır, Malatya’mızın parası o yüzden haksız ödenecek bir paraya yazıktır günahtır” diye konuştu.

“ORTALAMA AYLIK 350 BİNE YAKIN ÜCRETSİZ TAŞIMA VAR”

Şu an büyükşehir belediyemizin net olarak ücretsiz binişlerin sayısı belli. Halk otobüslerine bugüne kadar toplam da ortalama aylık 350 bine yakın ücretsiz taşıma var. 250-350 bin aralığında. Buna bir binişlerde 2 veya daha fazla binişlerde dahil. Bu zaten Belediyemizin bütçesini sarsacak bir durum değil ama bundan sonra herkes kendi rutin kontrolünü yapmak zorunda. MOTAŞ haksız olarak binişleri tespit edecek. Haksız olarak verilen ücretsiz biniş kartlarını iptal edecek. Çünkü hakikaten bu para hepimizin parası, devletimizin parası. Bir biniş ücreti şuan 6 TL Malatya’da. Biz ‘Yarısını biz, yarısını Büyükşehir Belediyemiz karşılasın’ dedik. Bu uygulamayla biz Malatyalı yolculara itibarını iade ettik. Türkiye’de şuan Malatya bu konuda örnek iller arasında inşallah bu halk otobüsleri esnaflarının sorunu çözüldüğü için diğer illerden arayarak bunun nasıl yapıldığı, nasıl yapılacağı hakkında bilgiler isteniyor” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR SORUNUMUZU ÇÖZDÜ”

Polis, gazeteci gibi otobüslerde yasal biniş hakkı bulunanlarla ilgili de konuşan İnce, “Onlar aynı sistemle devam edecek. Akbil gibi bu kartlı sistemi kullanma zorunluluğu olamayan vatandaşlarımızda gazeteci ve polis kardeşlerimiz bu kapsamın dışında olabilir. Bu noktada zaten esnaflarımız da, vatandaşlarımızda sorun çıkarmaz inşallah bunun biz takipçisi olacağız. Büyükşehir belediyemiz bizim bu sorunumuzu çözdü. Bu önümüzdeki ay hayata geçiyor” dedi