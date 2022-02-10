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Anasayfa / Asayiş / Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar

Gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar

gün ortası dükkanın önündeki aracı çaldılar
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Sivas’ta hırsızlar iş yerinin önünde park halindeki aracı çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre ilginç otomobil hırsızlığı Sivas’ta Ahiemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar, dükkanın önünde park halindeki anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karıştı. Gün ortası gerçekleşen hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araç çalınmadan önce iki kişinin araç çevresinde keşif yaptıkları görüldü. Polis ve jandarma ekipleri her yerde aracı arıyor. Aracı çalan hırsızların gün içerisinde Alibaba Mahallesinde girdikleri bir zincir marketten alışıverip yaparak para ödemeden ayrıldıkları da ileri sürüldü.

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