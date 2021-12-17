GÜMÜŞ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

ÇİĞDEM ERHAN

Gümüş fiyatları da dolar kurunun hareketlenmesiyle birlikte yükselişe geçti. Altının alternatifi olan gümüş yaşanan zamlardan önce en çok tercih edilen takı ve aksesuardı. Şuan gümüşte altın çağını yaşayarak altın kadar değerlendi.

Çocukluğundan beri gümüşçülük yapan Hüseyin Mecit, “Şuan gümüş alınacak durumda değil, sadece maddi gücü yüksek olan vatandaşlar alıyor” dedi.

“25 yıllık gümüşçüyüm ilk defa böyle bir zamla karşılaştım” diyen gümüşçü esnafı Hüseyin Mecit, “1996’dan beri gümüşçülük yapıyorum. Ama ben hayatımda ilk defa devalüasyon gibi bir şey yaşıyorum. Dolar şuan 2 kat arttı 15 TL oldu. Şuan gümüş alınacak durumda değil. Eskiden öğrenciler altın pahalı diye gümüşe yönlenirdi. Fakat gümüş şimdi öğrenci olayından çıktı tamamen işadamı oldu. Ben bile bakarken üzülüyorum. Alım gücü tamamen azaldı” ifadelerini kullandı.

Mecit, işlerinin zamlardan önce çok iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dolardan dolayı 1 aydır boşluğa düştük. Gümüşler satılıyor ama maddi gücü yüksek insanlar alıyor. Artık öğrenciler sadece küpe gibi küçük şeyler alıyor, büyük ağır şeyler almıyor. Bir gümüşçü olarak bu durum çok vahim bir durum. İnşallah böyle gitmez diye düşünüyorum ama dolarda bu gidişle düşmez. Durumlar çok kötü.”

“YILBAŞINDAN SONRA İKİ KATINA ÇIKACAK”

Şuan ki gümüş fiyatlarına da değinen Hüseyin Mecit, “Zamlardan önce en düşük gümüş kolye fiyatı 45 liraydı, şuanda 75 liranın altında bir gümüş kolye yok. Yüzükleri 20 liraya 30 liraya satıyorduk şimdi 150-200 liraya satıyoruz. Daha önce bir bilekliği 30 lira’dan 40 lira’dan satarken o bileklikler şuan da 150 – 200 lira. Aşağı yukarı gümüş fiyatları 2 katına fırladı. Yılbaşından sonra daha da zamlanacak. Şuan yüzde 20 alım gücü varsa bu yüzde 10’a düşecek” şeklinde konuştu.