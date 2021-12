Gülen Yüzler Cafe hizmete açıldı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve BELSOS ile hizmet verecek olan Gülen Yüzler Cafe’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta günün anlam ve önemine dair konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esas olan insanda sevginin eksik olmamasıdır. Eğer bir insanda sevgi varsa vücudunun herhangi bir yerinde uzvunun olmaması engel değildir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağında Down Sendromlu çocuklara yönelik olarak dizayn edilen ve Down Sendromlu çocukların istihdam edileceği Gülen Yüzler Cafesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Program öncesinde Malatya Down Sendromlular Halk Oyunları Ekibi tarafından birbirinden güzel halk oyunları gösterisi sunuldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde projesi Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan özel gereksinimi bireyler için yapılan Gülen Yüzler Cafe’nin açılışı Sanat Sokağında yapıldı. Açılışa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Ali Evren, BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı, Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Başkanı Nursel Vardı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ACIMAKTAN ÇOK BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE ÇALIŞMALIYIZ”

Açılış konuşmasını yapan Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, “Bugün bu mutluluğu yaşatan Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Onlara verilen bu mutluluk Malatya halkının gerçekten bir yüzü olması nedeniyle bizim için çok kıymetlidir. Biz 2016’dan bu yana Down Kafe’nin açılmasını arzu ediyorduk. Her dönemde devlet yetkililerimize bu taleplerimizi illettik. Fakat bazı nedenler neticesinde bugüne kadar geldik. Geçen yıl 2 Aralık’ta başkanıma talebimi ilettim. Başkanım, ‘önümüzdeki yıla bu talebim gerçekleşmesini bende canı gönülden istiyorum’ dedi. Bu mutluluğu bize bugün yaşattığı için huzurunuzda teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde evlerimize kapandığımızda özel çocukları olan ailelerin 10-20 kat çektiğini bilmenizi isteriz. Evimize kapandığımız zaman çocuklarımızla çektiğimiz sıkıntıları inşallah burada nefes almak, gülen suratlarla birlikte Malatya halkının sevgisiyle desteğiyle rol model olmalarıyla, onları manen destekleriyle Malatya’mıza kazandırılan bu güzel kafe için herkesin desteğine, hoşgörüsüne ve sevgisine ihtiyaç duyuyoruz. Biz sizlerle yaşamaya hazırız. Bundan sonra çocuklarımız burada olacak, bu çocuklarımız sizlere hizmet verecekler, onlara acımaktan çok bir şeyler öğretmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Asıl engelin sevgisizlik olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Güzel bir aralık gününde, güneşli bir günde, güzel bir açılışın arifesinde hep birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 3 Aralık engelliler gününü kutluyorum. Engelli kavramını ben hep böyle basite indirmek veya vücuttaki bir uzvun eksikliğini değerlendirmenin doğru olmadığını söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Esas olan insanda sevginin eksik olmamasıdır. Eğer bir insanda sevgi varsa vücudunun herhangi bir yerinde uzvunun olmaması engel değildir” diye konuştu.

“YARATILANI SEVERİZ, YARATANDAN ÖTÜRÜ”

“Bugün toplumumuzda bizim engelli diye nitelendirdiğimiz çok sayıda insan var ki, çoğu keşif ve icatlara onlar sebep olmuş, onlar bulmuştur” diyen Başkan Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

“Biz toplumda bu kardeşlerimizin hayatın bir cilvesi gereği herhangi bir vücudunun uzvunu kaybetmesi onların bir eksiğinin olduğu anlamında değildir. Bizlerin de onların bir eksiği varmış gibi görme lüksiyeti yoktur. Netice itibariyle Cenabı Allah’ın yarattığı ve verdiği her şeye şükran duyarız, şükür ederiz. Allah insanları yaratırken eşrefi mahlûkat olarak yaratmıştır. Yani yaratılmışların en onurlusu, en şereflisidir. Allah’ın yarattığı insanı biz en şerefli varlık olarak görüyoruz. Kaldı ki yunus felsefesinde ‘Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’ vardır. Biz yaratanın her yaratığı değeri başımızın üzerine taç ederiz.”

“ONLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK NİTELİKTEDİR”

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireyler için yaptıkları hizmetleri anlatan Belediye Başkanı Gürkan, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ile ilgili sadece böyle kafeterya bazında değil, her alanda onların işini kolaylaştıracak sokakta, caddede, ulaşımda ve ihtiyaç duyacağı sosyal aktivitelerde kendilerinin ihtiyaçlarını giderecek bir temel mantalite içerisinde çalışıyoruz. Bugün bizi bütün otobüslerimiz engellilere uygun bir şekilde alınmıştır. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Ayrıca, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığımızdaki geçtiğimiz gün Japon Büyük Elçisinin de katıldığı bir törenle 2 engelli minibüsümüz daha filomuza dâhil oldu. 13 İlçemizde hangi vatandaşımızın engelli bireyi ve çocuğu varsa bizlere bilgi verdiğinde o çocukların alınıp ilgili yere götürülmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesinden sonra tekrar evlerine bırakma gibi bir hizmet de veriyoruz. Biz, Battalgazi İlçesinde görev yaparken ilk işimiz Engelli Yaşam Merkezini yapmak oldu. Modern bir engelli Yaşam Merkezi ilçemize kazandırmıştık. Büyükşehir’e geldiğimizde de bizden önce başlatılan Engelli Yaşam Merkezinin eksiklerini tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Orada sportif aktiviteden, kültürel etkinliklere kadar her türlü faaliyetin icra edilebileceği mekânlar haline getirdik. Ayrıca bizim semt konaklarımızda da bütün engelli kardeşlerimize ve onların ihtiyaç duyduğu sosyal aktivitelere cevap verebilecek bir dizayn içerisinde hazırlanmıştır. Yol Asfalt Daire Başkanlığımız da engelli kardeşlerimizin rahat gidebileceği ve onların işlerini kolaylaştıracağı yol ve kaldırım çalışmalarını yürüttüğünü ifade etmek istiyorum. 1992’den beri kutlanan 3 Aralık Engelliler Günü’nde hepinize engelsiz bir yaşam temenni ediyorum. Bulunduğunuz yerde sizlere engel olan engellerin kaldırılması noktasında temennimi ifade ederken sabah saat 11 sularında hayatını kaybeden Güldal Akşit’in vefat ettiğini belirttiler. Ben hakkın rahmetine kavuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Hanıma cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm Malatyalılara baş sağlığı diliyorum” dedi.