Gül de Şen Olasın!

Neymiş efendim?

Gülşen imam hatipliler sapık demiş.

Gülşen’in toplumdaki karşılığı nedir diye hiç düşündünüz mü?

Bana Gülşen hakkında ne düşünüyorsun dediklerinde benim aklıma sahne aldığı mekanda sahneden şarkı söyleyerek inip bir erkeğin kucağına oturan solist geliyor.

Acaba imam hatiplilere sapık derken kimin kucağındaydı diye merak ettim.

Sahnede ayakta yakaladım!

Şimdiye kadar ön yargılı konuştum. Şimdi insani bakalım olaya:

Müzisyen arkadaşlarından biri ile şakalaşıyor. Şakalaşırken de toplumda büyük bir kesimi hedef alan o ifadeleri kullanıyor. Öyle düşünülerek, buradan şunlara da bir laf sokuşturayım derdi olmayabilir. O an hitap ettiği dinleyicilerinin gönlünü hoş etme gibi bir çabası var.

Merak ettim:

Gülşen bu hakareti ettikten sonra dinleyicilerden bir itiraz sesi yükseldi mi?

Mekanı terk eden oldu mu?

Gelelim tutukluluk meselesine:

Tutuklama bir tedbirdir der hukukçular. Zanlının kaçma ya da delil karartma ihtimalleri değerlendirilerek bu karar alınabilir diyorlar. Tutuklama kararı alındığına göre Gülşen’in kaçacağı mı düşünüldü yoksa delilleri karartacağı mı? Merak konusu!

Gülşen söylediklerinden dolayı defalarca özür diledi. Çeşitli siyasi grupların gazına rağmen etki altında kalıp sözlerimin arkasındayım demedi. Belli ki erdemliler hareketinde o da yer almak istiyor!

Sözlerinin hukuki karşılığını mahkemeler değerlendirir. Benim işim değil. Ancak vicdani karşılığını topluma bırakmakta yarar var.

Aylar önce çekilmiş bir videoyu derin dondurucuya atıp bugün yayınlayan her kimse Gülşen’den önce onun üzerine gidilmeli. Kadın milyonlarca lira harcasa şu birkaç günde yapacağı reklamı yapamazdı! O bu işin en karlısı bence.

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…